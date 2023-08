Te damos las claves para que puedas hacer este delicioso y refrescante plato en casa y te recomendamos cuáles son los mejores pescados con los que prepararlo.

La cocina peruana es famosa en todo el mundo, y dentro de esta, un plato destaca especialmente: el ceviche. Pese a ser un plato sencillo, tiene sus secretos, y entre ellos se encuentra la elección de un buen pescado. En este artículo vamos a darte las claves para que puedas hacer este delicioso y refrescante plato en casa y a recomendarte cuáles son los mejores pescados con los que prepararlo.



El ceviche consiste en pescado crudo cortado de manera especial, y marinado con zumo de limón, hierbas y otros ingredientes. Se trata de un primer plato o un entrante que es ligero y que encaja fenomenal en temporada veraniega.



Una receta minimalista que, precisamente por serlo, resalta de manera especial los sabores a mar. Además del pescado, el limón, la sal el ají y el cilantro, puede añadirse tomate, cebolla, marisco, camarones o pulpo para proporcionar una mayor variedad de texturas, aunque es importante no sobrecargarlo para mantener la esencia del sabor a pescado.

¿Cómo debe ser el pescado para Ceviche?

Aunque hay muchos tipos de ceviche, los expertos recomiendan que sea cual sea la preparación se preste atención a tres aspectos. El primero es que sea de calidad sashimi, es decir, apto para el consumo crudo, el segundo es referente al corte, que debe ser fino, aunque no en exceso, y el tercero es la elección del pescado, que debe reunir determinadas características.



Por lo general se recomienda el uso de pescados blancos, lo que no quita que puedan usarse en algunos casos el pescado azul. Pero los pescados excesivamente grasos deberían evitarse. La otra característica que se aconseja es que la carne sea firme o semifirme, principalmente para que el limón no deshaga su textura original.



Pero sobre todo, en lo que más hincapié se hace es en asegurarse de la frescura del pescado. Cualquier mínimo olor a la hora de comprarlo ya debe descartar la pieza.

Pescados más adecuados para preparar Ceviche

Hablando de gastronomía es difícil establecer consensos, ya que cada persona tiene sus preferencias. Pero los entendidos mencionan pescados como la lubina, el lenguado, la tilapia el fletán o el mero como los mejores pescados de base para preparar un ceviche.



Otros pescados que también cuentan con la aprobación de los expertos en este plato son la corvina, un pescado blanco con la textura ideal y pocas espinas, y el pargo, ideal para ceviches con hierbas y especias picantes. Y en el caso de optar por un pescado azul la principal recomendación sería utilizar caballa, un pescado con sabor potente que tiene cierto parecido al jurel.



Si este verano te animas a preparar un delicioso ceviche peruano, cuéntanos qué pescado de estos has elegido o si has preferido experimentar con otro.