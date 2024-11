¿Cocinar fácil y sin grasa? Las freidoras de aire de AliExpress en Black Friday son el aliado para tus platos saludables

Descubre todas las ofertas del Black Friday de AliExpress, cupones descuento y mucho más. Echa un vistazo a estas freidoras de aire rebajadísimas

Si por algo destaca la gigantesca tienda online de AliExpress es por el precio tan bajo que tienen siempre sus productos, además, de cualquier categoría. Lo mejor de todo es que AliExpress siempre se las apaña para sorprendernos con bajadas de precios aún más drásticas, como recientemente hizo con su promoción 11.11 o su nueva campaña Black Friday 2024.



Pues justo de eso vamos a hablar, de los chollos del Black Friday de AliExpress. Y es que merecen toda nuestra atención no solo por sus precios tan tirados, sino también por sus ofertas de Black Friday 2024 es más bien una "Black Week", ya que son válidas hasta el 30 de noviembre a las 23:59.



Para poder disfrutar de descuentos extra en el Black Friday de AliExpress, deberás aplicar los siguientes códigos descuento en tu cesta de la compra:

ESBF03 o BFES03: 3€ de descuento en compras mínimas de 19€

ESBF06 o BFES036: 6€ de descuento en compras mínimas de 39€

ESBF12 o BFES12: 12€ de descuento en compras mínimas de 89€

ESBF20 o BFES20: 20€ de descuento en compras mínimas de 139€

ESBF30 o BFES30: 30€ de descuento en compras mínimas de 209€

ESBF60 o BFES60: 60€ de descuento en compras mínimas de 399€

ESBF80 o BFES80: 80€ de descuento en compras mínimas de 499€

MES102: 2€ de descuento en compras mínimas de 10 € (Solo válido en productos con el sello Miravia)

Descubre todas las ofertas del Black Friday 2024 de AliExpress



Estos cupones descuento son aplicables a todos los pedidos enviados a España, no son válidos en móviles ni en productos virtuales ni se pueden combinar con otras promociones. Además, los socios con códigos personalizados deberán priorizar el uso de sus propios códigos.



Para que te hagas una idea de los grandes descuentos que puedes disfrutar con esta nueva promoción, te hemos preparado la siguiente selección con 3 chollos en freidoras de aire rebajadísimas en el Black Friday de AliExpress:



Freidora de aire 5,5 L Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500

El mayor beneficio de la freidora de aire Cecotec Cecofry Full Inox Pro 5500 es que te permite cocinar usando una sola cucharada de aceite, por lo que te ayudará a preparar recetas mucho más saludables. Es muy fácil de utilizar, bastará con que introduzcas los alimentos en su cestillo y selecciones uno de sus 8 programas preconfigurados. En cuestión de minutos, tendrás tu comida lista para comer ya que este aparato, gracias a sus 1700 W de potencia y su tecnología PerfectCook, cocina superrápido.



Esta freidora de aire cuenta con una capacidad de 5,5 L, una capacidad perfecta para cocinar grandes cantidades de alimentos. También dispone de termostato para regular la temperatura desde 80ºC hasta 200ºC y te permite ajustar el tiempo de 0 a 60 minutos. Su diseño es muy moderno y compacto y es muy fácil de usar gracias a su control táctil. Incluye pack de accesorios en silicona para realizar un sinfín de recetas. Aprovecha los chollos de AliExpress por el Black Friday y llévatela con un 40% de descuento.



Comprar en el Black Friday de AliExpress con descuento



Freidora de aire 4 L Aigostar HAYDEN A

Otra oferta del Black Friday de AliExpress que no puedes dejar escapar es la freidora de aire Aigostar HAYDEN A. Al igual que cualquier airfryer, cocina sin aceite y prepara la comida muy rápido gracias a sus 1500 W de potencia que ahorra un 30% de tiempo que otros métodos de cocinado. Es muy fácil de usar, no produce humo al cocinar y es libre de BPA.



Aunque apenas necesite aceite para cocinar, no afecta a su sabor y los alimentos quedan igual de crujientes. Tiene una capacidad de 4 L y el diseño cuadrado de su cestillo permite cocinar un 10% más de alimentos. Ahora es el momento de comprarla: ¡está con un 65% de descuento!



Comprar en el Black Friday de AliExpress con descuento



Freidora de aire MIUI de 5 L

La última freidora de aire que queremos enseñarte por lo rebajadísima que AliExpress la ha dejado por su Black Friday 2024 es la MIUI de 5 L, una freidora eléctrica con horno que cocina sin aceite y cuenta con control táctil, cesta antiadherente y ventana visible. Lo mejor es que su capacidad de 5 L hace que sea una freidora de aire de tamaño familiar.



Para una limpieza fácil y una máxima seguridad, cuenta con revestimiento antiadherente de silicona. Cocina muy rápido y de manera uniforme todos los alimentos gracias a su sistema de circulación de aire de 360º y a su doble ventilador que duplica la velocidad del flujo de aire. Viene con ajuste de temperatura (de 80ºC a 200ºC) y de tiempo (0 a 60 minutos) y con una pantalla de cristal para que puedas ver en todo momento cómo va el proceso de tu comida sin necesidad de abrirla. Llévatela a casa con un 54% de descuento.



Comprar en el Black Friday de AliExpress con descuento