El entrante sano y fácil que está de moda y puedes hacerlo en el microondas

¿Quieres comer sano pero se te acaban las ideas y la dieta se te hace repetitiva? Te proponemos una receta sencilla, saludable y original que se prepara en 5 minutos.

Cuando se trata de comer sano, casi siempre pensamos en frutas y verduras como base de la alimentación. Sin embargo esto trae consigo un problema, y es que si no tienes cierta creatividad, puedes terminar cayendo en cierto aburrimiento a base de combinar siempre los mismos ingredientes y formas de preparación.



Pero tranquila, porque aquí llegamos al rescate proponiéndote como puedes seguir comiendo una dieta saludable sin renunciar al sabor y con ideas renovadas. Por ejemplo, hoy vamos a decirte como preparar un entrante muy sencillo, rico, y que no requiere de especiales habilidades culinarias ni una preparación compleja.

No importa si no te gusta cocinar

Incluso si no eres de las que disfruta en la cocina, puedes preparar este delicioso entrante, porque te llevará muy poco tiempo y puedes hacer una versión al microondas. Cierto es que no tiene el mismo sabor ni la misma textura que la receta tradicional, que implica pasar el ingrediente principal por una sartén con aceite, pero es una alternativa si no te apetece ensuciar utensilios y tener que fregar.



Los ingredientes, además, son pocos y casi seguro que ya los tienes en casa. Sal y pimienta, aceite de oliva, miel, y berenjenas. Eso es todo. Con tan pocos elementos y una preparación muy simple, podrás llevar a cabo una receta que te sorprenderá por su sabor, al tiempo que continúas comiendo alimentos que favorecen tu salud.

Receta sencilla y sana

¿Lista para preparar un entrante de berenjenas con miel? Pues vamos allá. Dependiendo de para cuanta gente lo prepares toma 1 o 2 berenjenas (media por persona), córtalas en rodajas y pásalas por una sartén donde hayas puesto 1 o 2 cucharaditas de aceite de oliva. Espolvorea con sal y pimienta y cuando estén doradas pásalas por papel secante para que escurran y añade la miel. ¡Su textura crujiente con el toque de la miel resulta en una combinación perfecta!



Si prefieres no manchar y quieres hacerlas al microondas, simplemente puedes hacer una versión algo distinta. Pones las berenjenas en un plato y las cortas por la mitad haciéndoles unos surcos. Añades un chorrito de aceite de oliva, la sal y la pimienta y las metes al microondas a máxima potencia por 5 minutos. Cuando las saques pones la cantidad de miel que prefieras y listo.