Receta del Masala chai: cómo preparar el delicioso té especiado indio

Te traemos una deliciosa receta de té originaria de la India. Si te gustan los sabores exóticos no te lo puedes perder.

Además de su delicioso sabor, el Masala Chai, un té con especias originario de la india, proporciona numerosos beneficios para la salud. No hay una receta única, ya que la composición del Masala, el grupo de especias con el que se acompaña el té, puede variar según quien lo prepare, y lo mismo sucede con el té, que aunque habitualmente sea negro, puede emplearse de otro tipo. En cualquier caso hoy te vamos a ofrecer una propuesta para que puedas disfrutarlo en casa, y luego ya tú decides si quieres darle tu propio toque personal.

Ingredientes del Masala chai

Para preparar el Masala chai necesitas los siguientes ingredientes:



400 ml de agua

200 ml de leche

3 cucharadas de té negro (o 3 bolsitas)

1 clavo de olor

6 bayas de pimienta negra

1 palo de canela

½ cucharadita de jengibre molido

Nuez moscada (un par de golpes)

3 granos de cardamomo machacados o anís estrellado (puedes elegir una cosa, la otra o ambas)

Dos cucharadas de azúcar



Si entre las personas que van a consumirlo hay algún vegano puedes sustituir la leche de vaca por leche de soja, aunque el sabor varía ligeramente. También puedes emplear leche desnatada o edulcorante si así lo prefieres.

Cómo se elabora

Pon el agua a calentar con el clavo y el palo de canela. Mientras lo hace añade el cardamomo y las pimientas, el jengibre y la nuez moscada.Deja que hierva unos minutos para conseguir que los sabores de las especias se integren bien. Luego añade la leche y espera hasta que hierva de nuevo.



En ese momento agrega el azúcar y remueve. Luego pon el té y apaga el fuego dejando que durante 10 minutos infusione. Si cada persona de los que van a tomarlo tiene distintas preferencias en cuanto al nivel de dulzor, puedes omitir el azucar y dejar que cada cual lo ponga a su gusto posteriormente.



Como último paso toma un colador fino, preferentemente de tela, y vuelca en él la mezcla para que el líquido quede libre de pequeñas partículas. Sírvelo caliente o templado según te guste más, añadiendo un palo de canela si quieres potenciar su sabor.





¡Y ya tienes tu delicioso té con especias típico de la India! Si no lo has probado nunca ya no tienes excusa para no hacerlo. Una bebida que además de resultar muy agradable y aromática, te ayudará a mejorar tu estado de salud.