6 red flags que no debes ignorar al conocer a alguien: Protege tu salud mental

Tu tranquilidad mental es lo primero, y una relación no debería alterarla. Descubre las red flags que deben ponerte en guardia.

Al iniciar una nueva relación ponemos expectativas en la otra persona que pueden no verse cumplidas. Aunque el verdadero problema no está tanto en la posible decepción que podamos experimentar como en el daño a la salud mental que puede causarte la relación con alguien que no es capaz de respetar tus límites. Por eso es tan importante identificar pronto aquellas banderas rojas que nos avisan de que nuestra elección ha sido equivocada.



No siempre es fácil, porque normalmente queremos creer que muchos de los comportamientos de la pareja son errores puntuales que merecen disculpa. Pero como no siempre es así, te recomendamos que prestes atención. ¿Reconoces algunos de los que te mostramos a continuación? Si es así, es hora de replantearte las cosas.

Desinterés

Por definición, una pareja debería interesarse el uno por el otro. Si en tu caso tienes la sensación de que no es recíproco, algo falla. No puedes ser tú sola quien se interese por cómo le van las cosas o si sus necesidades y deseos están cubiertos. Si no parece demostrar deseos de conocerte a fondo, probablemente no está igual de implicado.

Comentarios sobre tu físico

Este puede ser un hecho puntual y no tener importancia, pero si los comentarios sobre tu físico son recurrentes y en sentido negativo, pueden afectar tu autoestima de forma notable. Además, este tipo de actuaciones desconsideradas pueden tener como objetivo establecer una relación de poder, al hacerte sentir inferior por tu aspecto físico.

Desconsideración hacia tus seres queridos

Tu familia y amistades nunca deberían ser objeto de críticas por su parte. No al menos en una etapa inicial en la que no tenéis aún la suficiente confianza como para hacer ese tipo de comentarios. Si te habla mal de ellos no solo no te respeta, también es muy probable que trate de alejarte de tu entorno para poder manipularte sin que nadie lo evite.

Actitudes machistas

¿Notas que no te guarda el debido respeto o que te encasilla en papeles secundarios? Cuidado porque puedes encontrarte ante un machista. Presta mucha atención a lo que hace y dice y comprueba si te sientes mal con su forma de tratarte. Tu pareja debe expresarte respeto y mostrarse amable contigo.

Falta de comunicación

Las etapas iniciales de una relación son una especie de test donde ponemos a prueba el interés del otro. Por eso a veces nos mostramos poco comunicativos, o no expresamos abiertamente lo que sentimos. Pero si el tiempo pasa y esa coraza de protección no va cayendo, la relación puede resentirse por la falta de comunicación. Mostrarse vulnerable o abrir su corazón debe ser parte del proceso de conocimiento, y si él no cumple con esa parte, tal vez no te ve como pareja a largo plazo.

No respetar tu tiempo

Si te tiene pegada al teléfono esperando a sus mensajes, si no encuentra el momento adecuado para quedar contigo o si te hace esperar al llegar a las citas, está demostrando que no respeta lo más valioso que tienes: tu tiempo. Esta forma de comportarse es muy reveladora si se produce de forma repetida, y no debes tolerarla.