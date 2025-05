10 señales claras que demuestran que le gustas mucho (aunque nunca lo diga en voz alta)

Algunos hombres no son de hablar mucho… Pero sus actos dicen más que las palabras. Si te preguntas si él realmente te quiere, presta atención a lo que hace, no solo a lo que dice. A veces, el amor verdadero se percibe en los gestos más simples y cotidianos. ¡Toma nota!

¿Estás empezando a salir con alguien y no te ha dicho aún la palabra mágica de 8 letras? ¡No desesperes! Hay otros indicativos que podrían demostrar lo mucho que le gustas... ¿Te acompaña cuando no lo esperas? ¿Recuerda algunos detalles que le has contado sobre ti? ¿Respeta tu espacio y celebra tus éxitos como si fueran suyos? Puede que no lo diga con palabras, pero si cumple con estos indicativos, es muy probable que esté enamorado de ti. Aquí tienes 10 formas de saber que él siente algo profundo, incluso si le cuesta expresarlo. ¡Sigue leyendo!

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

10 indicativos que demuestran que le gustas mucho

1. Se esfuerza por participar en las cosas que te pasan en tu día a día



Te escribe sin motivos aparentes, te acompaña cuando lo necesitas y está pendiente de ti. Su prioridad es compartir lo que te pase en el día a día contigo, aunque no siempre lo diga.



2. Te escucha con mucha atención



Cuando hablas, él es capaz de dejar el móvil, te mira a los ojos y recuerda todo lo que contaste. Ese tipo de atención no se finge: denota un cariño especial.



3. Tiene paciencia contigo (incluso cuando tienes un mal día)



Está presente en tus días buenos, pero también en tus días grises. Te da el espacio que necesitas en todo momento, te abraza o aparece con tu snack favorito. Comprende a la perfección tus cambios de humor… y decide quedarse.



4. No le importa ceder en algunas cosas por ti



No tiene problema en cambiar de planes si es necesario, hace concesiones y a veces se sacrifica, sin echártelo luego en cara.



5. Respeta tu espacio y tus tiempos



No se enfada si necesitas un rato a solas. Comprende perfectamente que necesites tu independencia y sabe que el amor también necesita libertad.



6. Demuestra el cariño que te tiene con pequeños gestos



Ya sea con un abrazo por sorpresa, una caricia... No necesita expresártelo con grandes declaraciones: su amor se puede percibir en los pequeños detalles.



7. Se preocupa por cómo estás



Te cuida si no te encuentras del todo bien, se asegura de que llegues sana y salva a casa, y es capaz de plantarse firme si alguien te trata mal.



8. No le importa incluirte en su mundo



En ningún caso trata de esconderte. Te lleva a reuniones familiares, te habla de su día, y te hace partícipe de su rutina.



9. Habla del futuro pensando en dos



No es habitual que diga “voy a hacer…”, sino “vamos a hacer…”. Sus planes de futuro te incluyen, y eso dice más que cualquier otra palabra romántica.



10. Celebra tus éxitos más que nadie



Se alegra de verdad por todos tus éxitos, te anima a seguir así y presume de ti con su alrededor.