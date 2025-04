"Después de 20 años de relación, dejé a mi marido por el ‘síndrome del dormitorio muerto’"

Durante alrededor de 20 años compartió su vida con su marido. Pero al final, no fue una infidelidad ni una gran discusión lo que rompió su relación. Fue algo mucho más silencioso: el llamado “síndrome del dormitorio muerto”. Te compartimos un testimonio de lo más impactante, ¡sigue leyendo!

La protagonista de esta historia relató cómo su matrimonio fue apagándose poco a poco. “Seguíamos viviendo bajo el mismo techo, pero no hablábamos apenas”, explica. “Veíamos la tele juntos, sí, pero sin ponernos de acuerdo en qué ver. Nos sentábamos uno al lado del otro, pero sin tocarnos, sin compartir nada”. El salón, era antes un lugar de encuentro y se convirtió en una estancia cómoda… Y muy fría. Las fotos de momentos felices seguían colgadas, pero eran solo recuerdos de una vida que ya no existía.

El motivo que hizo que el amor se apagase

Este acontecimiento, conocido como “dormitorio muerto”, va mucho más allá de una simple falta de sexo. Habla de una desconexión total: cenas sin conversación, noches cada uno a su aire, afecto reducido a la mínima expresión. Y cuando esto se alarga en el tiempo, el vacío emocional que deja puede ser tan doloroso como una traición.



Según datos citados por The New York Times, en torno al 15% de las parejas casadas viven en lo que se denomina “dormitorio muerto”, es decir, sin intimidad física. En el caso de esta mujer, su testimonio publicado en Your Tango revela que durante casi diez años no hubo caricias, ni deseo, ni cercanía con su marido. Aunque él prometió cambiar, nunca lo hizo. “Tengo 47 años y aún quiero vivir. No pienso resignarme a esta vida sin pasión. ¿Por qué debería?”, se pregunta.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Cuando el sentimiento de soledad entra en la relación

La falta de conexión emocional dentro de una relación puede generar una sensación de soledad especialmente dura de sobrellevar. Estás con alguien, pero te sientes muy sola. Esa ausencia de vínculo lleva a muchas personas a buscar fuera lo que ya no encuentran dentro. Y así ocurrió en este caso: ella terminó siendo infiel.



“No quería un salón lleno de silencio. Quería un lugar donde pudiera reír con mi pareja, donde pudiera poner los pies sobre sus piernas, sentirme libre y querida tal y como soy”, confiesa. “Un salón debe ser un espacio donde se compartan conversaciones, discusiones incluso, pero con presencia. No ese lugar en el que cada uno está pegado a su móvil, ignorándose hasta el momento de irse a dormir sin siquiera mirarse”.