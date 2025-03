Si tu pareja sufre disfunción eréctil, esto es lo que debes (y no debes) hacer, según los expertos

La disfunción eréctil (DE) es la dificultad persistente para mantener una erección firme durante las relaciones sexuales. Aunque afecta sobre todo a los hombres —se calcula que unos 2 millones en España la padecen—, su impacto también alcanza a la pareja y a la relación. ¿Qué papel juega la mujer en este proceso? Hablamos con los expertos de The Test, salud sexual masculina, para descubrirlo

Aunque la disfunción eréctil tiene tratamiento y solución médica - desde la medicación y la cirugía hasta técnicas como las ondas de choque -, el camino hacia la recuperación puede estar lleno de incertidumbre, tensiones y dudas para ambas partes de la pareja. Los expertos de The Test destacan que el apoyo emocional y la comunicación abierta son fundamentales para enfrentar el problema de manera conjunta. La implicación activa de la mujer no solo mejora los resultados del tratamiento, sino que también refuerza el vínculo de pareja.



Es importante entender que los efectos emocionales de la DE no solo afectan al hombre. Mientras que él puede experimentar una disminución de la autoestima y sentirse menos competente sexualmente, ella podría interpretar el problema como una falta de deseo hacia su persona. Estos pensamientos, aunque comprensibles, se basan en constructos sociales y percepciones erróneas que pueden dificultar la recuperación y afectar la estabilidad de la pareja. Ante esta situación, ¿cómo podemos ayudar a nuestra pareja? ¿Qué es lo que deberíamos y no deberíamos hacer?

Qué deberías evitar si tu pareja tiene disfunción eréctil

Existen ciertas actitudes o comportamientos que pueden agravar la situación y aumentar la carga emocional del hombre que enfrenta la DE. Algunos errores comunes incluyen:

Culparle o recordarle ciertos hábitos que han podido conducir a la disfunción.

Presionarle para mantener relaciones cuando él no se siente preparado.

Ignorar el problema o fingir que no existe.

Recordar cuando las cosas iban bien sexualmente y compararlo con el momento presente.

Cómo ayudar a tu pareja de forma efectiva

Ahora que ya hemos visto los errores que no deberías cometer, según los profesionales de The Test, analizamos lo que sí puedes poner en práctica para ayudar a tu pareja de forma efectiva: