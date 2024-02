Un estudio confirmó un alza en el número de madres solteras en el país, aunado a un aumento en los divorcios.

Según el informe Transformación y crisis de la institución matrimonial en España, elaborado por el Observatorio Demográfico CEU, adscrito al Centro de Estudios, Formación y Análisis Social (CEU-CEFAS), la probabilidad teórica de contraer matrimonio antes de los 30 años en España ha disminuido de alrededor del 90% en 1976 a menos del 20% en 2022.



Hace 48 años, según el estudio que utiliza datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat, la mayoría de los españoles se casaba antes de los 30 años, con un 85% de los hombres y un 90% de las mujeres. En contraste, en 2022, esta cifra ha disminuido significativamente, siendo ahora menos del 20%, con un 8% para los hombres y un 14% para las mujeres.

El estudio resalta, además, que la edad promedio al contraer el primer matrimonio ha experimentado un aumento de más de 10 años desde 1976 hasta 2022. En este sentido, los españoles son los europeos que se casan por primera vez a una edad más avanzada, con 34,9 años para las mujeres y 36,8 para los hombres en 2022, en comparación con los 24,1 y 26,7 años, respectivamente, en 1976. Solo los suecos superan estas cifras.



Con los menores de 50 años, se observa la misma tendencia, ya que la probabilidad de que un español esté casado antes de esa edad ha disminuido de cerca del 100% en 1976 a menos del 50% en 2019, con un 43% para los hombres y un 47% para las mujeres.

El documento destaca la disminución de matrimonios celebrados por la Iglesia en España. Las ceremonias religiosas fueron 34.532, representando una reducción del 83% en comparación con mediados y finales de los 70. En específico, indica que en 1977 se llevaron a cabo 271.347 bodas, de las cuales 978 fueron mediante ritos no católicos. En contraste, en 2022, las bodas no religiosas de residentes en España fueron 144.092, superando en aproximadamente 143.000 a las registradas en 1975.



De igual manera, se desprende de los datos que aproximadamente la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. En este contexto, los autores del estudio indican que un impacto "muy perjudicial" de la baja tasa de matrimonios y la elevada frecuencia de divorcios es "la considerable cantidad de menores afectados por la disolución de familia".

El estudio señala además una significativa reducción en el porcentaje de niños nacidos de madres casadas. De acuerdo con los datos proporcionados, en 2022, el 53% de los bebés de madres españolas no estaban casadas, en comparación con el 2% registrado en 1976.



De esta forma, el informe concluye, entre otros datos, que alrededor de 2 millones de niños y jóvenes españoles crecen sin la presencia de uno de sus progenitores. Según el estudio, en total, más del 10% de los bebés españoles no comparten hogar con su padre desde el momento de su nacimiento. Además, en el 3,6% de los nacimientos de 2022 no se registra la presencia del padre. A esto se suman los casos en los que el padre reside en otro domicilio.