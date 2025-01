"Después de más de 20 años de matrimonio, nunca he tenido un orgasmo… Y por este motivo no se lo conté a mi marido”

Hoy te compartimos un testimonio íntimo que desvela la complejidad de la comunicación en una pareja de muchos años y los retos de hablar abiertamente sobre la satisfacción íntima con tu pareja.

Hemos podido indagar un poco más en el testimonio de una mujer de 50 años que ha decidido contar su experiencia y sacudir las ideas que estamos acostumbrados a tener sobre la intimidad y el sexo en el matrimonio. Un secreto que ha guardado durante años y que plantea temas tan relevantes como la buena comunicación dentro de la pareja y la presión todavía existente sobre cómo debería ser la sexualidad conyugal.



Ya sea porque la presión de no cumplir con las expectativas sexuales les genera vergüenza, por mero desconocimiento, o porque puede resultarle difícil abrirse con su pareja para hablar sobre temas íntimos... Hablamos de una historia personal y universal, que destapa una realidad que nos acerca un poco más a los retos que enfrentan todavía muchas mujeres en sus vidas íntimas.



La protagonista de esta historia, quien ha preferido preservar su anonimato, la llamaremos Sarah, y explica que empezó su vida sexual con su marido con optimismo y curiosidad. No obstante, con el paso del tiempo, se dio cuenta de que le costaba mucho llegar al orgasmo, uno de los grandes clichés que rodean al universo de la sexualidad y que, por lo tanto, fingía constantemente.



Y, a pesar de que asegura que sus relaciones sexuales eran satisfactorias en muchos aspectos, no conseguía llegar al orgasmo, algo que mantenía en secreto, pero que le producía impotencia y frustración.

Qué hizo que Sarah guardase el silencio sobre el orgasmo

Esta historia, publicada originalmente en el diario The Sun, abre de nuevo la veda sobre los tan extendidos mitos sobre la sexualidad femenina y hasta dónde pueden llegar. De hecho, un estudio publicado en abril de 2023 en el Wheatley Institute (BYU), cuyo enfoque principal es estudiar temas relacionados con la familia, y denominado 'El mito de la experiencia sexual', llegó a la conclusión de que las parejas sin experiencia sexual tienen niveles más altos de satisfacción en la relación.



Factores que influyen en el silencio sobre el orgasmo

Vergüenza y estigma: La mujer puede sentir que no alcanzar el orgasmo es un fracaso, especialmente en una sociedad que valora el placer sexual, lo que puede generar un sentimiento de vergüenza.

Temor al juicio: El miedo a ser juzgada, ya sea por su pareja o por la sociedad, puede hacerla sentir insegura o menos atractiva.

Presión social: La idea de que el orgasmo es esencial para una sexualidad "completa" puede hacerla sentir que debe alcanzarlo, llevándola a ocultar su realidad para cumplir con expectativas externas.

Comunicación limitada: Puede no sentirse cómoda hablando de su vida sexual o no contar con un ambiente de confianza para abordar estos temas con su pareja.

Desconocimiento personal: La falta de conocimiento sobre su propio cuerpo y las fuentes de su placer puede hacerla pensar que se trata de un problema exclusivamente suyo y no algo que deba compartir.

En su testimonio al diario The Sun, Sarah subraya la importancia de fomentar una conversación más abierta y genuina sobre la sexualidad femenina. Expertos en sexología explican que la anorgasmia —la dificultad para alcanzar el orgasmo— es más común de lo que se cree y puede tener causas tanto físicas como emocionales.



Por último, Sarah enfatiza, sin embargo, que la ausencia de orgasmo no significa ausencia de placer o satisfacción en la vida sexual. Disfruta de la intimidad, la conexión emocional y el placer físico que comparte con su marido, incluso si el orgasmo sigue siendo difícil de alcanzar.