Los consejos más sorprendentes (pero efectivos) para tener una relación feliz y mantener la chispa viva

Aunque muchas herramientas que se suelen dar para salvar una relación tienen que ver con mantener una comunicación efectiva o evitar ciertas actitudes tóxicas, existen ciertos consejos que, aunque suenen poco efectivos, pueden marcar una gran diferencia en la vida en pareja. ¡Sigue leyendo!

Hace poco, en un hilo de Reddit lanzado por el usuario thecountnotthesaint en el foro AskMen, varios internautas compartieron tips matrimoniales poco conocidos que realmente les han sido de mucha ayuda. Desde ideas sencillas hasta hábitos sorprendentes, estas recomendaciones han captado la atención de muchos. ¡Te las mostramos a continuación!

Los mejores consejos para disfrutar de una relación de matrimonio duradera

Navegando a través del hilo de Reddit y en vista de las respuestas que ofrecían los internautas, podemos destacar esta en concreto de un usuario que recordaba el peculiar consejo de su padre: "Comprar una cama tamaño king puede salvar tu matrimonio", argumentando así que tener suficiente espacio para descansar ayudaba a reducir las tensiones cotidianas.



Otra sugerencia peculiar, pero efectiva, fue: "Nunca te vayas a la cama con los platos sucios en el fregadero". En línea con el argumento anterior, otro usuario explicaba que su abuelo compartía ese momento para terminar las tareas domésticas y establecer así conversaciones valiosas con su abuela.



Además, otro usuario encauzó el tema de la actitud: "Sé amable, incluso cuando no tengas ganas. Especialmente cuando no tengas ganas", destacando así lo importante que es tener una buena disposición incluso en los momentos difíciles.

Por qué es importante aceptar las imperfecciones de cada uno

Otro participante compartió una emotiva reflexión de su padre tras quedarse viudo: "Las pequeñas cosas que me molestaban son las que más extraño ahora. Aprende a aceptarlas antes de que sea demasiado tarde."



Finalmente, otro internauta compartió un consejo valioso: "El amor no es solo tener buenos sentimientos el uno hacia el otro. Se trata de actuar en beneficio de tu pareja, incluso cuando no tengas ganas."

Aunque algunos de estos consejos puedan sonar poco convencionales o incluso absurdos, han demostrado ser efectivos para quienes los han puesto en práctica.