Lejos pero cerca... Este es el desafío que las restricciones nos lanzan en estos tiempos de la epidemia de Covid-19, cuando debemos detener toda nuestra vida social, dejar de abrazar y de tener gestos cariñosos con los demás, preservar la salud de nuestros mayores y no visitar más a nuestros familiares enfermos. Pero puedes mantener y, por qué no, fortalecer tus relaciones a pesar de la distancia. ¡Te decimos cómo!

Las autoridades son inflexibles en cuanto a la necesidad de mantener una "distancia de seguridad" para evitar la propagación del coronavirus Covid-19. Esto significa que no hay más apretones de manos o besos e incluso acercarse para hablar. Lo ideal sería que pudiéramos estar al menos a un metro de distancia (¡lo cual es un reto en el transporte público!).



Hasta la fecha, cualquier reunión de trabajo, deporte, asociación... debe ser evitada o pospuesta, o simplemente cancelada. Nuestra salud está en juego para todos nosotros frente a un virus altamente contagioso y especialmente peligroso para las personas con un sistema inmune débil.



Es difícil, frustrante y a veces incluso triste. Pero seguimos siendo responsables de nosotros mismos, de nuestra familia, nuestros amigos y nuestra comunidad. Y esto implica hacer un sacrificio al que ninguno de nosotros puede renunciar.

Por eso hemos pensado en métodos alternativos pero igualmente eficaces para mantener las relaciones a distancia y hacer que los que te rodean entiendan que, a pesar de la distancia, siguen estando en nuestros pensamientos. ¿Esto te parece obvio? Pues las cosas no son tan fáciles...



Mientras que las personas mayores ya sufren de soledad en tiempos normales, se trata de evitar cualquier riesgo de contagio. De hecho, pueden encontrarse más aislados. Lo mismo ocurre con sus amigos y familiares, a los que también se deben proteger: los asmáticos, los diabéticos, los que se someten a diálisis, los obesos, los inmunocomprometidos... están peligrosamente amenazados por el Covid-19.



Por ello, tenemos que respetar las reglas básicas decretadas por las autoridades sanitarias mientras esperamos poder estar de nuevo con los que más queremos, saboreando los pequeños placeres de la vida. Pero aquí tenemos algunas ideas para evitar el aislamiento social, y para mantener relaciones amistosas, amorosas, de trabajo y familiares.

Llamadas de amor en vídeo

Facetime, Hangout, Skype, Whatsapp... son muchas las aplicaciones que podemos usar para hablar y vernos, aunque sea, a través de la pantalla. ¿Estás lejos de tu novio o novia? No te desanimes, la tecnología le ayudará.



Nada te impide tomarse el tiempo que necesites para escribir largas y desgarradoras cartas de amor, en papel, a la antigua usanza. Es tan romántico... Pero, si lo necesitas, solo tienes que activar tu cámara web para sentirte más cerca de él o ella.



Incluso si sólo puedes verle a través de una pantalla, cuida tu ropa, sírvete una bebida, atenúa la luz, ponte cómoda, en resumen, hazlo lo más "real" posible.

Tómatelo como un desafío para probar tu relación: si una vez vuelto a la normalidad, habéis superado la distancia, ¡significará que vuestro amor es realmente fuerte!

¡Llama a tus mejores amigos!

Tomar distancia física con tus mejores amigos no significa que no debas mantener la amistad. Incluso en tiempos de crisis. ¿Pero cómo puedes mantener la relación si no os veis el uno al otro?

Bueno, plantéate un reto: todos los días, pasa media hora llamando a un amigo y hablando con él. Porque los mensajes de texto no son suficientes para mantener vivas las relaciones.



Cotilleos, anécdotas, viejos recuerdos, sentimientos, o simplemente un resumen de tu día: puedes hablar de cualquier cosa, pero ten en cuenta que no debéis ser derrotistas. Intenta ser positiva y conservar tu sentido del humor, dos claves para que una amistad no muera en estos tiempos difíciles.



¿Y por qué no hacer una lista de sitios nuevos que conocer una vez que hayamos salido de la cuarentena?

¡Hazle un favor a tus abuelos!

Los abuelos son a menudo el "corazón que late" de la familia. Para los afortunados que los tienen, no visitarlos puede ser un verdadero sacrificio.



Por el momento, sin embargo, deben quedarse en casa tanto como sea posible y reducir el contacto con el exterior al mínimo. Recuerda que esto debemos cumplirlo al dedillo por su propio bien, porque los ancianos son las personas más expuestas al contagio.



Por otro lado, puedes hacer un favor a tus abuelos y mostrarles todo tu afecto comprando online y haciendo que se lo entreguen en su domicilio. Lo más probable es que estén muy agradecidos porque, aunque algunos de ellos se manejan como pez en el agua en la red, comprar por Internet no es fácil para todos.



También puedes añadir algunas sorpresas a su lista: golosinas, productos que hacen referencia a una broma privada, pequeños regalos o novedades que tu abuelo nunca se habría atrevido a probar, por ejemplo.

Debates en grupo, ¡diversión garantizada!

Ya sea con tus viejos amigos, tus vecinos guays, tus amigos más enrrollados o tu familia, ¿por qué no abrir un chat de grupo para comentar juntos vuestros programas, películas o series de televisión favoritas?



De esta manera puedes compartir comentarios en vivo, pensamientos, GIFs y chistes, imágenes divertidas, como si todos estuvierais tirados en el mismo sofá frente al televisor.

Y volveros locos, ¡pedir sushi al mismo tiempo para celebrarlo!

Y además...

