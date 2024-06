¿Cómo saber cuándo dar una segunda oportunidad a la relación? Una experta lo explica

Una de las decisiones más difíciles de tomar es la de reiniciar una historia de amor que se ha roto. Decidir con cabeza y no solo con el corazón es básico, y una experta te dice cómo puedes realizar este proceso.

Las rupturas y reconciliaciones son una constante en un buen número de relaciones. Algunas parejas llegan incluso a repetir en bucle este proceso, haciéndose un daño emocional importante. Una experta en asuntos sentimentales como Silvia Llop, sin embargo, tiene muy claro cuando y cuando no hay que retomar una relación que se ha roto. Y como es muy posible que tú hayas tenido que pasar por algo similar, vamos a contarte lo que opina esta psicóloga sobre las segundas oportunidades en asuntos del corazón.

Analizar no solo el pasado, también el futuro

Lo primero que hay que valorar es el motivo de la ruptura. Tienes que preguntarte si te sigue molestando o causando dolor aquello que hizo que os separarais. Igualmente debes evaluar los motivos por los que iniciarías de nuevo esa historia. ¿Es porque te sientes sola? Asegúrate de que haya una buena razón.



En caso de que hubiera algo en él que no soportas o toleras y te dice que ha cambiado, también tienes que pensar en si el tiempo transcurrido es suficiente para que esos cambios se hayan asentado. Si rompisteis hace dos semanas, no es muy probable que realmente haya existido un cambio real.



Pero además de mirar al pasado también es momento de hacerte preguntas que tal vez en su momento no te hiciste. ¿Estáis en la misma página de vuestra vida? ¿Teneis los mismos objetivos de futuro? Es importante que antes de dar el paso te asegures de que es porque de verdad crees que es la persona con la que quieres estar a largo plazo.

Checklist para una nueva oportunidad

Así pues, resumiendo, el checklist que debes llevar a cabo es el siguiente: evalúa si los motivos de la ruptura aún te duelen. Piensa en los motivos por los que le darías una nueva oportunidad, si verdaderamente crees que puede haberse producido un cambo y analiza si tenéis perspectiva de éxito como pareja a largo plazo.



Pero también, y esto no hay que pasarlo por alto, piensa cuantas veces habéis roto. Según Silvia Llop, si pasa el test de todas estas cuestiones y además es la primera vez que rompéis, entonces merece una nueva oportunidad. Pero si sois la típica pareja que ya ha roto y ha vuelto en infinidad de ocasiones, ahí no es. Y probablemente no solo sea culpa suya, sino que esta dinámica viene provocada porque no hayas hecho este trabajo previo de análisis de vuestra relación.