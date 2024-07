5 conductas que deterioran la relación en una pareja, según una experta

Las relaciones deben cuidarse con mimo para que tengan una larga vida. Pero determinadas actitudes pueden ponerlas en grave riesgo. Te contamos cuales son.

Mantener tu relación debería ser una prioridad. Pero lograrlo requiere que tomes conciencia de que puedes estar haciendo algunas cosas mal. Y es que cuando llega la ruptura lo fácil es echarle la culpa de todo a la otra parte, sin pararse a pensar que a lo mejor también estuvo en tu mano solucionar los problemas que fueron deteriorándola poco a poco.



Como afirma Celia Betrián, psicóloga con casi 400.000 seguidores en Instagram que desde su cuenta @psicologiaycelia ofrece consejos útiles en este sentido, la forma en la que te comunicas con tu pareja es vital para que la relación no se desgaste. La experta señala que algunas conductas son las que terminan por resquebrajar el equilibrio en las relaciones, y que es necesario permanecer alerta para no caer en ellas, ya que invariablemente, conducen a un conflicto que se agrava cada vez más y puede desembocar en ruptura.



Estas son las conductas que debes evitar si quieres que tu relación de pareja siga gozando de buena salud en el largo plazo.

Creer que siempre tienes la razón

La mayoría de problemas se enquistan porque la situación se convierte en una lucha de egos. Tú ves clarísimo que la razón está de tu parte y a él le pasa lo mismo, así que ninguno está dispuesto a ceder. Pero debes tener en cuenta que la otra persona llega a conclusiones diferentes porque su forma de pensar y sus experiencias en la vida así se lo sugieren.No lo hace por fastidiar. Así que trata de ponerte en su piel alguna vez y entender que aunque no compartas sus conclusiones, desde su posición, pueden ser válidas.

Emplear un tono acusatorio en las discusiones

Los conflictos no pueden solucionarse desde una postura en la que uno acusa al otro. Porque la reacción a esa actitud es ponerse a la defensiva o contraatacar. Con lo que resulta que lo que era un problema externo a vosotros se convierte en una cuestión en la que cada uno trata de poner a salvo su dignidad.

Buscar culpables y no soluciones

En la misma línea que el punto anterior, si cuando abordáis un problema centrais la conversación en quien ha sido el responsable de su creación en lugar de en como vais a solucionarlo, el problema continuará ahí,.Y además, al hacerlo de este modo, la discusión está garantizada. Es mucho mejor adoptar un enfoque que se centre en qué vais a hacer para resolverlo.

Invalidar

No trates de hacer de menos las reacciones de tu pareja. En su lugar, mostrar una actitud colaboradora y comprensiva ante sus muestras de dolor o enfado hará mucho más fácil que las aguas vuelvan a su cauce. Ni siquiera si has cometido el error tú y te has disculpado tienes que echarle en cara que siga mostrando como se siente.

No prestar atención al otro

Si no das a tu pareja la importancia que merece la cuesta abajo es inevitable. A veces estarás ocupada con cuestiones que entiendes más importantes, pero si requiere tu atención, préstasela. No hay nada tan devastador como entender que tu compañero/a te ha convertido en parte del paisaje.