¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertos patrones parecen repetirse una y otra vez en tus relaciones amorosas? ¿Por qué a veces te sientes tan necesitada de atención o, por el contrario, tan independiente que temes el compromiso?

Bienvenida al fascinante mundo de los apegos de la infancia y su impacto en las relaciones de pareja.

Según el renombrado psicoanalista británico John Bowlby, la manera en que interactuamos con nuestros cuidadores durante la niñez deja una huella profunda en nuestra forma de relacionarnos en la adultez. Esta teoría del apego, vigente desde mediados del siglo pasado, ofrece una ventana única para entender por qué nos comportamos de ciertas maneras en el amor.

¿Qué son los apegos de la infancia?

Bowlby identificó cuatro tipos de apego que se forman en la niñez y que moldean nuestras relaciones futuras. Estos son: el ansioso, el evitativo, el seguro y el desorganizado. Cada uno de ellos refleja diferentes formas de vinculación con nuestros cuidadores y deja una marca indeleble en nuestra psique.



1. Apego ansioso: la búsqueda constante de seguridad

Si te identificas con este tipo de apego, es probable que busques constantemente la aprobación y la cercanía de tu pareja. Te sientes inquieta cuando no estás junto a ella, temes ser rechazada y necesitas una constante validación de tu valía. La ansiedad y el miedo a la soledad suelen ser compañeros habituales en tu vida amorosa.



2. Apego evitativo: la independencia a toda costa

Las personas con este tipo de apego tienden a ser muy independientes emocionalmente. Prefieren mantenerse a distancia de las relaciones profundas y evitan mostrar vulnerabilidad. No les preocupa demasiado la aprobación de los demás y pueden sentirse incómodas ante muestras de afecto demasiado intensas.



3. Apego seguro: la confianza en uno mismo y en los demás

Aquellas con un apego seguro tienen una sólida autoestima y se sienten cómodas expresando sus emociones. No temen la intimidad ni la cercanía emocional y suelen comunicarse de manera abierta y directa con sus parejas. Disfrutan tanto de la compañía como de la soledad y confían en su capacidad para resolver conflictos.



4. Apego desorganizado: entre la búsqueda y la huida

Este tipo de apego es una mezcla entre el ansioso y el evitativo. Quienes lo experimentan pueden alternar entre la necesidad desesperada de cercanía y el rechazo repentino de la misma. Se sienten atrapadas en un vaivén emocional que dificulta la estabilidad en sus relaciones.



Comprender los apegos de la infancia puede ser el primer paso hacia relaciones más saludables y satisfactorias. Identificar nuestros patrones de comportamiento nos permite trabajar en ellos y construir vínculos amorosos más sólidos y enriquecedores. Recuerda, tu infancia no determina tu destino, pero sí puede iluminar el camino hacia una vida amorosa más plena.