El amor sin ataduras, la nueva tendencia de las citas en 2024

Ya no nos guiamos tanto por normas sociales en el amor. Cada vez menos personas se dejan influir por condicionantes externos en sus relaciones sentimentales.

Las relaciones sentimentales tienen cada vez más matices. La presión social por cumplir una serie de estándares parece ir quedando atrás y asistimos a una etapa en la que los protagonistas se niegan a plegarse a expectativas, vengan estas de donde vengan. Se trata de vivir el amor como lo que debería ser, una expresión de libertad, y no un conjunto de obligaciones.



Por eso es cada vez más frecuente que las parejas no se formen con una idea preconcebida de evolucionar hacia un futuro en común. Hay quien entiende que si bien algunas personas pueden no ser para siempre, eso no quita que puedan cumplir un papel en nuestra vida, y no hay porqué renunciar a ellas. ¿Estamos ante un nuevo paradigma en las relaciones amorosas? Hoy hablamos sobre un tema que resulta apasionante.

Sin más reglas que las propias

Desde siempre ha existido una regla no escrita respecto a los plazos en los que, especialmente las mujeres, tenían que encontrar una pareja que les proporcionara estabilidad. Lo de que “se te pasa el arroz” es algo muy incrustado en el subconsciente y de lo que no todas pueden librarse. Pero tanto mujeres como hombres empiezan a rebelarse contra esta especie de tiranía y deciden marcar sus propias reglas al respecto.



Algo que tiene toda la lógica porque todos vivimos vidas diferentes, y tenemos distintas circunstancias. Esta tendencia por ser cada cual quien marque su propia línea temporal en lo que se refiere a las relaciones es lo que se conoce como Timeline declining y está cada vez más en boga. Las historias de amor ya no nacen con un camino preestablecido, es cada pareja la que establece sus normas en base a acuerdos. Si ambos quieren avanzar hacia un futuro juntos, perfecto. Pero si lo único que pretenden es disfrutar un tiempo a sabiendas de que no lo estarán en el largo plazo, no hay nada malo en ello mientras sea consensuado.

Tomárselo con calma

Las relaciones amorosas pueden ser fuente de ansiedad. De ahí que, en línea con esta tendencia de no adquirir obligaciones autoimpuestas, también es cada vez más común la tendencia del slow dating. Ya no es tan extraño ver que hombres y mujeres quedan con varias personas durante un tiempo para valorar cual de ellas es la más adecuada de cara a formar una relación estable.



Hay quien compara este tipo de actitud con una búsqueda de empleo. Por un lado cada una de las personas con las que se tienen citas te evalúa para ver si cumples con lo que necesitan, y a su vez tú haces lo mismo para valorar si lo que te ofrecen te convence o no.



Con ello se consigue que las citas que no cuajan sean vistas como experiencias, y no como oportunidades fallidas. Una actitud que ayuda mucho a enfocar las relaciones de modo más relajado.