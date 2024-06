¿Estoy en una relación sana? 3 signos que lo indican rápidamente, según una experta

¿Te atreves a evaluar tu relación y poner a prueba su fortaleza? Silvia Llop, esperta en temas amorosos, te da tres claves para reconocer si es sana o no.

La psicóloga del amor, Silvia Llop, tiene claro que una relación puede calificarse de sana o tóxica en base a una serie de criterios. Desde fuera, casi todo el mundo tiene la capacidad de ver cuando una relación tiene rasgos tóxicos, porque detectamos fácilmente que hay una serie de conductas que generan infelicidad. Sin embargo, no siempre lo hacemos cuando somos parte implicada.



Por lo tanto, si tienes dudas acerca de la salud de la relación, te proponemos que la pongas delante de un espejo y te preguntes si tiene las características que Silvia Llop asigna a una relación sana. Si te sientes identificada con ellas, enhorabuena, pero si no, quizás sea momento de replantearse algunas cosas. Sin más preámbulos, vamos con los 3 signos que confirman (o no) que una relación es sana.

No te exigen esfuerzo

Una relación implica cierto grado de esfuerzo, porque al ser dos, no puedes hacer siempre tu santa voluntad. Pero a lo que se refiere Silvia Llop no es a que no tengas que hacer frente a ninguna renuncia, sino más bien a que no sientes que debes estar tirando del carro todo el tiempo para que aquello funcione. En una relación sana ambos son conscientes de que deben colaborar, de manera que unas veces te tocará ceder a ti, y otras a la otra parte, pero no lo vives con una sensación de que todo se irá al garete si tú dejas de intentar salvarla.

Te suman

Otro aspecto reconocible de una relación sana es que vives con una sensación permanente de mejora sobre tu situación anterior. Incluso aunque podáis tener momentos complicados, el balance general es que estás mucho mejor, porque esa persona te aporta cosas a tu vida que antes no tenías. Cuando pones en la balanza aquello que dejaste atrás al empezar la relación y lo que obtienes de ella, el resultado es claramente positivo.

Puedes ser tú

Este aspecto es sumamente importante porque no existe una relación sana que está basada en una versión de ti que no se corresponda con la realidad. Las fachadas y las poses pueden mantenerse un tiempo limitado, pero tu verdadero yo luchará por salir antes o después. Si no sientes que puedes ser tú al 100% sin tener que limitarte en lo que haces o dices, esa relación no goza de buena salud. Necesitas cuanto antes sacar a flote tu verdadera personalidad y exponerla ante tu pareja para conocer sus reacciones. Solo entonces estarás viviendo algo real.