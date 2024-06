Has conocido a un chico que te encanta pero estás confusa acerca de lo que él siente por ti. La psicóloga Silvia Llop te ayuda a detectar cuando existe interés real.

Las relaciones interpersonales son complejas y tienen muchos matices. Pero cuando estamos conociendo a alguien y la idea es hacerlo con vistas a crear una relación, las cosas deberían quedar claras. Cuanta menos confusión, mejor. Por eso tantas mujeres no saben muy bien como actuar cuando encuentran un chico con el que parecen haber conectado y de repente él reduce la frecuencia de la comunicación o se muestra más distante.



Silvia Llop, una experta psicóloga especializada en temas del amor, tiene muy claro porqué se producen estos comportamientos, así como el modo en que hay que actuar cuando te suceden. Si has pasado por algo parecido, sabrás que no es una situación fácil de llevar, porque mientras tú empiezas a hacerte ilusiones y montarte películas, la otra parte no es clara acerca de sus intenciones. Así que presta atención a lo que aconseja Silvia.

Mensajes contradictorios

Esta sucesión de mensajes contradictorios, en los que un día tienes una cita de ensueño y la semana siguiente apenas recibes un whatsapp, tiene un objetivo claro: mantenerte enganchada. Silvia Llop advierte de que es un claro ejemplo de refuerzo intermitente, que es la forma más efectiva de hacer que alguien se obsesione.



Pero, ¿Por qué haría algo así? Pues lamentablemente, no porque esté tan enamorado de ti que esté buscando la manera de que tú también lo estés. Según su opinión, todo lo que busca es tenerte ahí para cuando le apetezca, pero sin decírtelo, porque intuye que tú no quieres eso si no algo más. En otras palabras. Por muy doloroso que resulte admitirlo, está jugando contigo.

Difícil, pero tienes que hacerlo

Para construir una relación ambas partes tienen que avanzar. Y no creas que él no es consciente de ello. Por ese motivo, si no lo hace es porque no quiere que las cosas pasen al siguiente nivel. Se encuentra cómodo con las ventajas que obtiene ahora mismo, y no quiere renunciar a ellas.



Así que, aunque te resulte doloroso, te toca dar un portazo y salir de esa trampa que probablemente te dejará heridas emocionales si no huyes a tiempo. No va a ser fácil, pero es una decisión que debes tomar para salvaguardar tu salud mental. Lo último que te mereces es quedar a merced de un manipulador que te usa para su propia conveniencia.



Quizás puedas disculpar este comportamiento al principio, justificando que él no quiere parecer muy “intensito”. Pero si pasa el tiempo y ese juego no varía, no te engañes. Eres un pasatiempo, y cuanto antes lo aceptes, antes podrás salir de ahí.