Preparándote para tu primera cita: cómo leer el lenguaje corporal a través de su forma de comer

A través de la forma de comer reflejamos muchas actitudes de nuestra verdadera personalidad. ¿Quieres saber en qué fijarte para descubrir la de tu cita? Te lo contamos.

Estás hecha un manojo de nervios. El chico que te gusta te ha invitado a cenar y quieres que esta vez salga bien. Pero como siempre, te asaltan las dudas ¿Será tan encantador como parece o terminarás por descubrir que es un borde y tus expectativas se irán al garete? Por suerte para ti, estás muy cerca de descubrirlo, porque es a través de la forma de comer como reflejamos muchas actitudes de nuestra verdadera personalidad.



Es bien sabido que el lenguaje no verbal aporta información mucho más fiable que las palabras. En una cita todo el mundo intenta dar una buena impresión, por lo que es difícil descubrir como es verdaderamente una persona. Pero puedes fijarte en algunos detalles que te ayudarán a conseguir información que probablemente nunca te proporcionen de forma directa.

En qué puedes fijarte

Comer es uno de los instintos primarios de cualquier especie, pero evidentemente el ser humano ha refinado ese proceso con el paso del tiempo. No obstante, aunque no nos abalancemos sobre la comida y usemos cubiertos, sigue ofreciendo información acerca de nuestra verdadera personalidad.



Por lo general comemos al ritmo con el que nos conducimos en la vida, de manera que viendo si alguien es más calmado o más ansioso a la hora de comer, o incluso de preparar la comida, ya tenemos una pista sobre su forma de ser.



También puedes analizar cómo reacciona ante el placer o el disgusto que le produce la comida. ¿Se queja de que está fría o se queja por todo? Sal huyendo cuanto antes, porque tu detector de problemas está a punto de saltar por los aires. Si por el contrario, aunque la comida no sea muy de su agrado le quita importancia y se fija en lo positivo (la cita contigo), entonces la cosa pinta bastante mejor.

El trato personal

También habrás escuchado que la forma en la que alguien trata a un camarero es indicativa de su forma de ser. Y esto es algo que puedes dar por cierto. El uso del poder es una de las cosas que con más fidelidad demuestran la personalidad real. Si alguien trata a los camareros con prepotencia o superioridad, ten por seguro que se trata de un imbécil integral con el que no merece la pena perder el tiempo.



Aunque no sea una ciencia exacta, te recomendamos que te guardes toda esta información, la proceses y la analices. ¿Que el chico es muy mono y quieres darle una segunda oportunidad? Perfecto, pero deja que tu instinto femenino cumpla con su función. Si te ha puesto en alerta, lo más probable es que antes o después los peores augurios se cumplan.



El experto en comunicación no verbal Jordi Reche lo describe y explica muy bien en su canal de Instagram.