Secretos de la infidelidad financiera: La sombra que amenaza a tus finanzas y relación de pareja

La infidelidad no es únicamente una cuestión sexual. Las relaciones necesitan tener una base de confianza. Hoy te contamos en qué consiste la infidelidad financiera.

Las relaciones de pareja se basan en la confianza, y cualquier aspecto de ésta que no cumpla con este requisito es como el eslabón más débil de una cadena. Por allí es por donde empezará a romperse. De ahí que se hable de infidelidad financiera cuando alguien esconde hechos relevantes en relación a la economía de la pareja. Si no eres transparente en el tema de las finanzas, estás faltando a la confianza que tu pareja espera de ti.



No mostrarse sinceros en el tema del dinero es algo que se da principalmente cuando entre ambos existen desavenencias en lo que se refiere al uso de éste. Por ejemplo, si uno de los miembros de la pareja cree que el ahorro es primordial para construir un futuro y el otro entiende que la vida hay que vivirla tal y como se presenta, es muy probable que quien gasta más alegremente oculte parte de sus ingresos para poder disfrutarlos como se le antoje.

Ejemplos de infidelidad financiera

El estatus legal de la pareja es irrelevante. Estén casados o sean pareja de hecho, si comparten un deseo de futuro en común deben consensuar el uso que se le dará al dinero. Pero no siempre ambos son leales en este sentido. Y a partir de esta situación comienza a crearse una separación que puede no ser evidente pero que terminará por distanciarlos.



Quizás uno ha abierto una cuenta bancaria propia de la que el otro no tiene conocimiento. O ha solicitado una tarjeta que emplea para gastos propios. Puede también que tenga un problema de ludopatía y necesite mantener unas finanzas paralelas para que su pareja no se percate del problema o que haya hecho un préstamo a algún miembro de su familia sin comunicarlo.



Todos estos son ejemplos de infidelidad financiera, y lamentablemente, será complicado que permanezcan en secreto por siempre. Lo normal es que antes o después, la pareja lo descubra, y la confianza se rompa, siendo muy difícil volver a recuperarla.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Las cartas sobre la mesa

Las razones para no comportarse de forma honesta con la pareja en este sentido pueden ser muy variadas. No siempre es una cuestión de egoísmo, a veces es la vergüenza o la culpa lo que mueve a este comportamiento. Pero ninguna razón es lo suficientemente buena como para justificarlo. Si hay un problema relativo a la gestión del dinero, lo mejor es poner las cartas sobre la mesa y abordarlo para encontrar una solución.



Cualquier otra actitud solo servirá para alargar la agonía de una relación destinada a terminarse. Las parejas que se plantean un futuro en conjunto no pueden basar sus expectativas de vida únicamente en los sentimientos. Hay todo un ramillete de cuestiones que deben abordarse. La educación de los hijos o el dinero son cuestiones a tratar que determinarán sus posibilidades de éxito de cara al futuro.