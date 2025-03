4 cosas que una sexóloga jamás haría en la cama (y tú tampoco deberías)

Cuando hablamos de relaciones de pareja, la comunicación y el respeto son muy importantes, sobre todo en la intimidad. No obstante, hay ciertos errores que muchas personas cometen sin darse cuenta y que pueden afectar la conexión con su pareja. Vanessa Marín, reconocida sexóloga y terapeuta de parejas con más de 20 años de experiencia, comparte cuáles son las 4 cosas que nunca haría en la cama. ¡Toma nota!

4 errores que deberías evitar en la intimidad con tu pareja, según una experta

1. Dejarle toda la iniciativa a una sola persona



Uno de los errores más comunes en la intimidad es asumir que siempre debe ser la misma persona quien tome las riendas de la situación. Según Vanessa Marín, esto puede generar frustración y un desequilibrio en la relación. “Muchas mujeres esperan que sea su pareja quien siempre dé el primer paso, pero esto puede hacer que la otra persona sienta una carga o que su deseo no sea correspondido”, explica la experta. Es clave compartir la responsabilidad, expresando el deseo de manera sutil o directa.



2. Echarle las culpas al otro si no está por la labor



Presionar a la otra persona o hacerle sentir culpable cuando no tiene ganas de mantener relaciones puede generar una carga emocional negativa. “Es normal que el deseo fluctúe, y la clave está en respetarlo sin tomarlo como algo personal”, señala Marín. En lugar de insistir, es importante buscar otras formas de conexión y complicidad, recordando que el deseo debe fluir de manera natural.



3. No compartirle tus fantasías a tu pareja por miedo a su reacción



La sexóloga advierte que la falta de comunicación puede convertirse en un reto para el placer y la satisfacción en la relación. “Hablar sobre lo que nos gusta y lo que no nos gusta en la cama es esencial. Si hay confianza, es posible encontrar un punto en común sin que nadie se sienta presionado o incómodo”, explica Marín. Para facilitar esta conversación, recomienda elegir un momento fuera del contexto íntimo y abordar el tema con naturalidad.



4. Hacer de un problema algo catastrófico



Las dificultades en el desempeño sexual pueden tener lugar en cualquier momento, y la forma en que se abordan influye directamente en la autoestima y en la relación de pareja. En lugar de centrarnos en las dificultades, la experta propone ver todo como una oportunidad para reforzar la comunicación y buscar soluciones juntos. “Somos un equipo”, recuerda. La comprensión y la empatía son clave para superar cualquier obstáculo sin afectar la conexión emocional.