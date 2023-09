Secretos de relaciones duraderas: 11 cualidades magnéticas que las mantienen unidas

¿Sabes qué son las cualidades magnéticas? Te lo explicamos y te contamos las 11 que más peso tienen a la hora de conseguir mantener una relación viva con el paso del tiempo

No hay una fórmula mágica para que las relaciones duren. Al final, lo que convierte en duradera una relación sentimental es un conjunto de circunstancias, trabajo por parte de ambos, y el mayor o menor acierto que se tenga en la elección de la pareja. Es aquí donde entran lo que se conocen como cualidades magnéticas.



Si bien en un primer momento o en relaciones a corto plazo la apariencia física juega un papel preponderante, cuando lo que se busca es mantener una estabilidad evaluamos una serie de factores distintos. Una investigación realizada en Grecia ha profundizado en ellos, detectando finalmente las 11 cualidades magnéticas que más peso tienen a la hora de conseguir mantener una relación viva con el paso del tiempo. ¿Tienes curiosidad por saber cuales son? Te lo contamos.

Fidelidad y confiabilidad

Una relación no podrá ser duradera si no hay confianza entre ambos. Cuando con sus actitudes la persona que tienes a tu lado te demuestra que no es de fiar, esa relación está condenada al fracaso, ya que será imposible hacer planes de futuro.

Poner dedicación a la relación y demostrar afecto

Las relaciones se trabajan, y el mostrar afecto a tu pareja para recordarle que te sigue importando es un factor de éxito que no hay que minusvalorar. Los pequeños gestos pueden tener un gran valor.

Sentido del humor

Cuando la pasión decae, unas buenas risas juntos pueden llenar ese hueco. Alguien con quien compartes un similar sentido del humor hace que la convivencia sea más llevadera.

Romanticismo y sensibilidad

Es difícil pensar que una pareja funcionará si nunca se muestran sentimientos. Buscar tiempo para el romanticismo y para expresar lo que sientes es básico para mantener viva la llama del amor.

Mantener buenas relaciones con familia y amistades

Ninguna relación sentimental es una isla. Cada uno de los miembros de la pareja tiene familia y amigos con los que se relaciona, y mantener una buena relación con ellos ayuda a que la convivencia sea más agradable y a que no haya roces.

Ayudar en las tareas del hogar

Una pareja debe ser visto como un compañero, no alguien a quien servir. Por ello es importante involucrarse en las tareas del hogar, y quienes lo hacen fortalecen ese vínculo.

Satisfacer a la pareja sexualmente

El interés por dar placer a la pareja es fundamental para la supervivencia de una relación. Si uno de los miembros busca su exclusiva satisfacción ignorando las necesidades del otro, las posibilidades de que esa pareja tenga largo recorrido son mínimas.

Tener una actitud positiva

Si algo es seguro es que cualquier relación pasará por dificultades y problemas. Y no queremos tener al lado a alguien que solo sabe quejarse y aportar negatividad cuando eso suceda.

Compromiso

Nadie quiere una pareja que escurre el bulto ante los problemas o que solo mira por su propio interés. Una relación requiere de compromiso para que los dos remen en la misma dirección.

Tener intereses en común

Por muy fuerte que sea la atracción inicial, debe haber algo más que mantenga unida a la pareja cuando ésta decae. Tener intereses en común garantiza que ambos tendrán temas de conversación cuando la relación se estabilice

Estabilidad económica

Aunque el dinero no parezca relevante si hay amor, la falta de él puede acabar con cualquier relación. Por eso la situación económica también juega un papel importante a la hora de mantener viva una pareja a largo plazo.