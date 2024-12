Soy especialista en relaciones amorosas: descubre 4 reglas clave para superar una infidelidad

Enfrentar una infidelidad puede parecer la peor experiencia imaginable, pero no siempre significa el final de una relación. Con esfuerzo, comunicación y apoyo, es posible reconstruir la confianza y salir fortalecidos. Aquí tienes cuatro pasos inesperados pero esenciales para superar este desafío y empezar de nuevo con bases más sólidas.

La infidelidad puede sentirse como un terremoto que sacude los cimientos de cualquier relación. Todo queda en el aire, y no siempre es fácil saber por dónde empezar. Sin embargo, aunque sea difícil, con el compromiso de ambas partes puede convertirse en una oportunidad para crecer juntos como pareja. Pero cuidado: esto no ocurre de la noche a la mañana, y tampoco es una excusa para justificar una traición.



Para superar una infidelidad, es crucial atravesar ciertas etapas que pueden ser incómodas pero necesarias. Comunicación honesta, reconocimiento de los errores, apoyo mutuo y, en muchos casos, la intervención de un profesional son las claves para reconstruir una relación genuina y fuerte. Sí, es posible salir adelante, y sí, puedes lograrlo.

1. Hablar, aunque cueste

Reconocerlo: después de una infidelidad, iniciar un diálogo suele ser lo último que queremos. Entre el dolor, el enojo y las palabras no dichas, puede parecer una misión imposible. Sin embargo, este es el primer paso para avanzar.



Quien ha sido engañado necesita respuestas, y quien cometió el error debe explicar qué lo llevó a hacerlo. Eso sí, hablar no significa buscar excusas ni minimizar lo ocurrido, sino entender qué falló en la relación. Como explica el experto Charles J. Orlando: "Es necesario discutir las desconexiones, emociones y el impacto que esto ha tenido en la relación." Aunque pueda doler, abrir el corazón es imprescindible para reconstruir una base sólida.

2. Asumir errores sin excusas

Superar una infidelidad requiere que ambas partes enfrenten la realidad, y para quien cometió el error, esto implica asumir total responsabilidad. No se trata de buscar culpables ni excusas, sino de reconocer los actos y expresar un arrepentimiento genuino.



La terapeuta de parejas Esther Perel lo resume así: "La sanación comienza cuando la persona que fue infiel asume su mal comportamiento y muestra un verdadero remordimiento." Pedir perdón no es suficiente; las disculpas deben ir acompañadas de acciones concretas que demuestren compromiso para reconstruir la confianza. Frases como "Lo siento, pero tú me ignorabas" solo agravan la situación. Lo que cuenta es un reconocimiento sincero y directo.

3. Apoyarse mutuamente

Aunque parezca contradictorio, superar una infidelidad exige que ambos miembros de la pareja se apoyen mutuamente. Quien fue traicionado debe recibir seguridad de que es digno de amor y respeto, mientras que quien cometió el error necesita trabajar en reconstruir su confianza en sí mismo sin buscar validación externa.



Es un proceso complejo, pero este esfuerzo conjunto puede renovar la dinámica de la relación y fortalecer el vínculo. Incluso cuando parece imposible, es posible estar ahí el uno para el otro y avanzar juntos.

4. Pedir ayuda profesional es una buena idea

Recurrir a un terapeuta de pareja puede ser un paso clave en el proceso de sanación. Un profesional ofrece una perspectiva imparcial y ayuda a abordar los temas más delicados de manera constructiva.



La terapia permite identificar las causas profundas de la infidelidad y definir soluciones para evitar que vuelva a ocurrir. Como señala el coach Dave Elliott: "La infidelidad puede ser una poderosa llamada de atención que te hace reflexionar sobre lo que realmente deseas en tu relación." Con un buen terapeuta, no tienes nada que perder y mucho que ganar.