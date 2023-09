¿Te están manipulando? Las seis frases clave del gaslighting en pareja

El gaslighting o Luz de gas es una técnica de manipulación que puede ser muy dañina. Descubre si tu pareja está usándola contigo.

El gaslighting, o luz de gas es un tipo de comportamiento abusivo que consiste en manipular a otra persona para que dude de su capacidad de juicio. Las personas damos por hecho que lo que guardamos en nuestra mente son recuerdos de la realidad, y el hecho de que alguien intente convencernos de que no es así puede llegar a ser devastador.



El manipulador, además, suele ser muy sutil, por lo que esta forma de actuar termina por causar un daño psicológico grave a la persona que lo recibe. Para ayudarte a detectar si estás siendo víctima de manipulación te mostramos seis de las frases que suelen pronunciarse para hacerte dudar de tus propias creencias.

“Eso no ocurrió”

La frase con la que empieza este tipo de maltrato. Cuando se comienza por negar los hechos o se pone en duda la interpretación que la pareja hace de los mismos se está sembrando la semilla de la duda en la mente de la otra persona.

"Eres demasiado sensible"

Es normal que tiendas a compartir tu malestar con tu pareja si algo de lo que ha hecho te ha causado sufrimiento. Es lo que las parejas hacen, compartir. Pero el manipulador te hará creer que exageras las cosas y estás siendo un poco dramática, quitando hierro a su responsabilidad en los hechos y cargándola sobre ti por ser “demasiado sensible”.

“Todo el mundo sabe que estás loca”

A través del gaslighting se va socavando la confianza de la víctima en sus propias percepciones, hasta el punto de que ésta termina por tener miedo de expresar su opinión. El negar de forma rotunda y consistente la versión que le ofreces te genera dudas sobre tu buen juicio, y cuando el abusador lo nota es cuando puede utilizar esta frase. Además, se encargará de que todos a tu alrededor sepan que tu cordura está en entredicho para que te sientas aislada y no tengas a quien recurrir.

"Te falla la memoria"

Lo que en un primer momento puede disculpar como un despiste, terminará por convertirse en una acusación. Si tu pareja te hace luz de gas puedes esperar que con frecuencia haga mención a que tu memoria tiene lagunas o fallos. La idea es que dudes de todo, incluso de tus propios pensamientos y recuerdos. Así estarás bajo su poder.

"Siento que creas que te hice daño"

El manipulador lo es incluso a la hora de ofrecer una disculpa. Si utiliza esta frase o una similar está proyectando la idea de que eres tú la que crees que te han hecho daño, pero que eso no es necesariamente cierto. Por lo tanto se lamenta, pero no de su comportamiento, sino del hecho de que no seas capaz de ver la realidad tal y como él te dice que es

"Deberías haber sabido cómo reaccionaría"

Incluso cuando hace algo mal de manera objetiva, tiene forma de darle la vuelta. Con una frase así pone el peso de responsabilidad sobre tus hombros, ya que fuiste tú la que no mediste las consecuencias.