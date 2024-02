¿Terremoto emocional? El "baby-clash" y su impacto en la pareja

Este término describe las dinámicas que podrían surgir en las relaciones de pareja estables tras la llegada de un nuevo miembro a la familia.

Bernard Geberowicz, el psiquiatra que introdujo el término baby-clash, un anglicismo que se traduce literalmente como "choque del bebé", explicó con este concepto el impacto emocional que el nacimiento de un bebé suele generar en el núcleo familiar.



Algunos percibirán este momento como a un tsunami, una inmensa ola que destruye todo a su paso, llevándose consigo lo construido, mientras que otros lo considerarán más similar a una erupción volcánica, desencadenando sus consecuencias explosivas.



Geberowicz explora el concepto del baby-clash en su publicación El baby-clash: la pareja a prueba del niño, editada por Vecchi Ediciones. Aunque los expertos, como este psiquiatra, nos lo expliquen desde fuera, comprender su verdadera magnitud es difícil hasta que no se experimenta personalmente.

Lo más probable es que los primeros meses después de la llegada de un bebé a la vida de una pareja sean de todo menos tranquilos. La sinopsis del libro proporciona una buena indicación sobre lo que implica el baby-clash: "Aviso de tormenta: cuando llega el niño, la vida conyugal no siempre es un río tranquilo". En realidad, y es una observación personal, la experiencia no suele ser calmada.



El cansancio físico y mental aumenta, al igual que las emociones que se desatan, al no tener de repente el tiempo libre que antes parecía inagotable. Todos estos factores, como la inexperiencia al tener el primer bebé en casa, el cambio drástico de rutinas y hábitos, especialmente en el sueño, se suman y acumulan para formar con el potencial de explotar en cualquier momento.

Claro está que la intensidad de la colisión puede variar dependiendo de varias circunstancias. Aspectos como la manera en que la pareja enfrenta la situación, la preparación para la llegada de la maternidad/paternidad, la calidad de la comunicación en el hogar, la posibilidad de tomarse un breve respiro, o la cantidad de sueño disponible, son algunos de estos elementos que impactan en el baby-clash y su magnitud.



Un estudio realizado por IFOP para Sleepyz.fr, entre 1,001 padres y madres con niños menores de 3 años, el 50% admite haber experimentado deseos de poner fin a su relación después del nacimiento de un hijo. De estos, el 16% llevó a cabo dicho deseo.

En otro estudio realizado por Elabe para la aplicación WeMoms, con la participación de 501 mujeres que tenían al me nos un hijo menor de 6 años, se revela que el 66% de ellas había experimentado el baby-clash en forma de tensiones y conflictos de pareja después del nacimiento del niño. Además, el 20% reconoce haber estado cerca de separarse.



Además, alimentando la evidencia de la existencia del baby-clash, el IV Observatorio de Derecho de Familia de la Asociación Española de Abogados de Familia, que fue publicado en 2022, indica que en el 32% de los casos la causa principal de la separación de parejas es el desgaste provocado por el estrés derivado del nacimiento de los hijos y/o las demandas laborales.