¿Tu relación se apaga? 5 señales para reavivar la llama antes de que sea tarde

Las relaciones tienen que cuidarse. Si no tomas acción a tiempo cuando las cosas se tuercen, ese amor que creías para siempre puede terminarse muy pronto.

Las relaciones tienen altibajos. ¿Pero como diferenciar una insatisfacción temporal de una señal de crisis? Probablemente no haya que alarmarse si tan solo notas que algunas cosas no son como antes. Las parejas evolucionan y el tiempo suele solucionar la mayoría de problemas si el sentimiento es mutuo y auténtico.



No obstante, siempre es buena idea permanecer alerta ante las posibles señales de alarma, porque si los puntos negativos se van acumulando sin que hagas nada por contrarrestarlos, tu relación puede acabar por derrumbarse. Hoy te mostramos 5 señales a las que debes prestar atención para intentar corregir cuanto antes si no quieres que tu pareja termine por romperse.

Ya no tenéis mucho que deciros

Muy lejos parecen quedar aquellos tiempos en que pasabais horas charlando de cualquier tema. Ahora parece que no tenéis nada interesante que comentar y además lo sabéis todo el uno del otro. Cuando el silencio se instala en una pareja es el principio del fin. Necesitáis con urgencia mejorar vuestra comunicación porque de lo contrario vuestros días como pareja están contados. Tal vez hacer cosas por separado sea lo que necesitais para volver a tener temas de conversación.

No vivís nuevas experiencias juntos

La rutina tiende a instalarse en cualquier relación si no haces nada por evitarlo. No es el estar con la misma persona, sino el hacer siempre las mismas cosas lo que termina por matar la chispa. Si vuestros días son todos iguales y no añadís nuevos recuerdos que resulten excitantes, los buenos momentos quedarán cada vez más lejos, hasta que un día te cueste incluso recordarlos.

Vuestra vida sexual ya no es como antes

El sexo no es tan frecuente como al principio. Pero a fin de cuentas, es normal que la pasión se vaya apaciguando con el tiempo, ¿No? El realidad el problema no es que no lo hacéis tanto como antes, sino que tal vez no estáis trabajando para mantener viva la llama. Ese es un trabajo que requiere dedicación. Hablad sobre vuestras fantasías y mantened una mente abierta para probar cosas nuevas. Si hay voluntad por parte de los dos, el deseo no tiene por qué decaer.

Habéis perdido vuestra propia identidad

Lleváis tanto tiempo juntos que ya sois incapaces de recordar como es cada uno individualmente. No cometáis el error de renunciar a vuestra personalidad. Está bien encontrar un punto intermedio entre lo que uno y otro quiere, pero vuestros gustos, aficiones y deseos deben respetarse y tener su espacio para que no perdáis vuestra propia identidad.

Valoras más lo que te falta que lo que tienes

Si empiezas a pensar en que tu relación es un freno para un montón de cosas que te gustaría hacer, debes tomar conciencia de que la hierba parece más verde al otro lado, pero no siempre lo es. Si lo elegiste como pareja fue por una serie de razones, y conviene que no las olvides.