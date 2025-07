Vida sexual después de los 45: este es el ritual que puede mantener viva la pasión (y cómo hacerlo para que funcione)

Nuestros deseos sexuales pueden cambiar después de los 45 años. Aquí te contamos un ritual popular que ayuda a mantener viva la llama de forma constante. ¡Toma nota!

Seamos sinceros: tras décadas de convivencia, es normal que nuestras rutinas sexuales empiecen a aburrirnos. El deseo puede ir apagándose poco a poco, a pesar de algunos picos de pasión cada vez más esporádicos. Pero, ¡ojo! Si notamos que tenemos menos relaciones sexuales que antes, no hay motivo para alarmarse.



Lo que realmente buscamos es cómo reavivar la chispa. Así, la calidad de los encuentros pasa a ser más relevante que la cantidad. A partir de cierta edad, muchas parejas adoptan nuevas rutinas, innovan y buscan maneras de recuperar el deseo de forma duradera. Entre los métodos que han probado algunas parejas de 45 años o más, hay uno que destaca por su eficacia. ¿De qué se trata y cómo puede ayudarte a recuperar un deseo tan intenso como el de los 20 años?

El cambio que adoptan algunas parejas después de los 45 para mantener la chispa

Es común que uno de los miembros de la pareja sienta deseo mientras el otro no. Y si no hay consentimiento mutuo, no hay encuentro sexual. Encontrar momentos en los que ambos tengan ganas puede resultar complicado. Por eso, en lugar de dejar que el sexo surja de forma improvisada y espontánea, muchas parejas eligen planificar sus encuentros íntimos.



Según los datos de la encuesta Sex Recession publicada por Modes et Travaux, una gran parte de las personas mayores de 45 años afirma haber cambiado sus hábitos sexuales, y la mayoría ha recurrido a este ritual. Este enfoque consiste en programar y formalizar los momentos de intimidad. Saber de antemano cuándo, dónde y cómo ocurrirá el encuentro genera expectación y aumenta el deseo.



Desde que se planifica hasta que llega el momento, se crea una sensación de emoción. Además, Modes et Travaux destaca un estudio de 2021 de Schmalbrock et al., titulado Women’s Sexual Satisfaction in Midlife, que revela que las parejas que organizan sus encuentros tienen un 37 % más de satisfacción sexual que las que dependen únicamente de la espontaneidad.

Cómo implementar este ritual de forma efectiva

Tanta anticipación también puede generar frustración si las cosas no salen como se esperaba. Por eso, es importante organizar y preparar bien cada encuentro. Lo ideal es hablar abiertamente sobre los deseos y fantasías de cada uno, algo que incluso puede convertirse en un juego sensual previo.



Durante esta charla, se pueden acordar qué cosas se harán o no, y siempre existe la posibilidad de cambiar de opinión antes del momento. Es fundamental evitar presiones y mantener una actitud relajada. También conviene decidir la hora (los viernes por la noche y los domingos por la mañana suelen ser los momentos más comunes), el lugar y las actividades que se incluirán.