Farid Dieck, psicólogo (32 años) explica por qué agradecer es la mejor forma de despedirse de alguien a quien amaste

Dejar una relación no es fácil y en muchas ocasiones puede venirnos muy bien contar con la ayuda de un experto, para que nos aporte otro punto de vista. En el caso del psicólogo Farid Dieck, nos ha sorprendido con una declaración cargada de verdad y de sentimiento. Asegura, que la mejor manera de romper con alguien es dándole las gracias por el tiempo vivido.

Muchas personas buscan consejos para dejar una relación corta o larga y asegurarse de hacerlo de la manera correcta. Al final, la forma en la que dejas, es algo que dice mucho de ti como persona.



Algunos prefieren decir los motivos exactos, otros mentir y los hay que directamente hacen ghosting. Sin embrago, un psicólogo reflexiona en Tik Tok sobre las rupturas sentimentales y el poder que tiene dar las gracias como cierre emocional, para terminar la relación y pasar página.



El experto segura que, si hubo amor, la mejor manera de romper con alguien es dándole las gracias por todo lo vivido.

El psicólogo Farid Dieck comparte en Tik Tok una reflexión importante a la hora de dejar una relación

El experto en psicología asegura que para él, "la mejor forma de romper con alguien a quien de verdad amaste y quien de verdad te amó, es agradeciendo por todo lo bonito".



Asegura que se puede decir algo así como "no funcionó lo nuestro, pero sabes que te agradezco los buenos momentos, porque en algún punto de mi vida fuiste todo lo que yo quise".



Así lo ha confesado a través de su cuenta de Tik Tok, @fariddieckreflexiones1. Por supuesto, el vídeo se ha llenado de comentarios y de reflexiones de todo tipo.

"Agradecer es el primer paso para avanzar"

Parece que no, pero dar las gracias a la otra persona por todos los buenos momentos vividos puede ayudar a avanzar, a cerrar una página del libro.



Hay personas que dejan, pero sienten que no avanzan y no encuentran la manera. Sobre todo cuando al otro lado hay una persona que en su día amaste o te importó mucho.



Un gesto tan sencillo, como mostrar tu agradecimiento por lo vivido, puede cambiarlo todo y ayudar a que la ruptura sea más fácil. Porque aunque nunca es fácil, hay maneras de hacer que sea más ameno.



También puede ayudarte a que te sientas mejor contigo mismo tras la ruptura, por haber dado la cara y abrirte hasta el último momento. La sinceridad siempre se agradece.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Una reflexión breve, pero profunda, que te puede ayudar

Aunque es una reflexión breve, es profunda y nos puede inspirar para pensar en todo lo bueno que nos aportó esa persona que tanto quisimos en un momento dado. Además, es algo que aplica no solamente a relaciones de pareja, sino también a viejas amistades.



Es una reflexión muy bonita y sincera, que nos llega por parte de una de las voces más influyentes dentro de la psicología, sobre todo en áreas como relaciones y salud mental. Si quieres saber más sobre él, no dudes en echarle un vistazo a su perfil y mirar otros de sus vídeos, merece mucho la pena dedicar un ratito a escucharlo.



¿Qué opinas sobre la reflexión de Farid Dieck? ¿Estás de acuerdo con las palabras del experto o te gustaría destacar algo?