El coitocentrismo consiste en el concepto de que la relación sexual no puede ser satisfactoria si no existe el coito.

Esta compleja palabra debería desaparecer del vocabulario, o al menos de nuestras prácticas sexuales para que la igualdad entre hombres y mujeres sea posible en temática de sexo. La socióloga y portavoz de JOYclub España, Cecilia Bizzotto, explica este concepto de manera clara y concisa: “Nuestra cultura sexual se fundamenta en lo que, a mi juicio, son tres pilares fundamentales: los genitales, el coito y el orgasmo. Creemos que si estos tres elementos no están involucrados, no hay actividad sexual o es insuficiente. Es decir: si no hay penetración es que son “sólo preliminares”; si no hay genitales, ni siquiera es sexo. El coitocentrismo es reducir el sexo a la penetración”.

Los estudios demuestran que todavía existe

Los datos publicados recientemente por el Instituto de la Mujer dan la razón a la especialista, ya que, según el estudio más de la mitad de las jóvenes de nuestro país (un 58%) habían tenido relaciones sin apetito sexual. Esto se traduce a que las chicas simplemente se ven forzadas a tener sexo ‘por compromiso’, o que realizan sexo con penetración (75%) pese a reconocer disfrutar mucho más con otras prácticas como la masturbación (92%). Parece que practicar sexo se ve reducido a realizar el coito y es por ello que debemos tratar de derribar el concepto de coitocentrismo de la sociedad.

La limitación del concepto de placer sexual a penetración, hace que muchas mujeres no se sientan interesadas por la práctica sexual. Al reducir todo el proceso al coito, muchas se sienten insatisfechas, ya que encuentran más placenteras otras actividades. En la sociedad actual se tiende a pensar que las mujeres tienen menos deseo sexual o una líbido más baja, cuando el problema es que la relación sexual “aceptada” por la sociedad como común, no es la que más placer le genera a ella.

¿Cómo eliminar los estereotipos marcados?

Según la experta: “Lo mejor es empezar a conoceros sin prisa, apagad los móviles, poned música, velas, incienso, luz tenue o lo que os funcione…de esta manera podréis aprender a escuchar vuestros deseos, usar juguetes sexuales y descubrir cada una de las zonas erógenas de vuestra pareja para ir aumentando el deseo sexual”. Olvidad los preliminares: “la propia idea de los preliminares implica dividir el sexo en dos partes: la previa y el sexo propiamente dicho que sería el coito. Algo así como el calentamiento antes de hacer un deporte cualquiera. Todos esos juegos a los que llamamos preliminares son sexo. Un ‘calentamiento’ bien jugado puede ser mejor que el partido”.

Bizotto además nos habla de la evolución del placer femenino: “se está produciendo una desestigmatización de la sexualidad que no sólo está haciendo más libres a las mujeres en particular, sino a todos los géneros en general. Desde las revoluciones feministas 'sexpositive' de los 60, se ha prestado mayor atención a la importancia del juego previo, la estimulación clitoriana y otras formas de estimulación sexual para el placer femenino”.

Esta evolución ayuda a “desafiar la visión tradicionalmente coitocéntrica de la sexualidad y a reconocer que el orgasmo y la satisfacción sexual pueden lograrse a través de una variedad de actividades y prácticas sexuales”. Sin embargo, todavía queda mucho en lo que trabajar, ya que estudios recientes demuestran que las mujeres jóvenes prefieren en un 74,6% la penetración a la autoestimulación, al mismo tiempo que el 60% no están satisfechas con sus encuentros sexuales.