Aldi agotará en horas la chaqueta de ante elegante que parece de Zara por 19,99 €: calentita, suave y en tendencia

Las chaquetas de ante estilo aviador son una de las tendencias de la temporada. Son perfectas para esos días de frío, en los que no llueve y buscamos lucir un look atractivo y casual. Lo mejor es que este fichaje estrella está en Aldi y a un súper precio.

Aldi tiene una de las joyas de la temporada en lo que se refiere a tendencias. De nuevo, ha vuelto a sorprendernos con una chaqueta que no podría ser más ideal. Parece de Zara y podría costar perfectamente 50 €, pero no, su precio es una ganga: solo 19,99 euros.

Aldi tiene la chaqueta de ante tendencia de la temporada por menos de 20 euros

Si quieres fichar una chaqueta cortita de ante, te vas a enamorar del nuevo modelo que ha sacado Aldi en sus estanterías. Es una chaqueta monísima, calentita, suave y perfecta para los días de otoño, en los que hace un poquito de frío pero que no llueve.

Está disponible para comprar en 2 colores: beige y negro. En ambos tonos es ideal, la beige destaca muchísimo los looks y con la opción en negro podrás lucir total looks increíbles este otoño.



Además, no son exactamente iguales. El modelo beige tiene la cremallera principal en medio y las cermalleras de los bolsillos no son visibles. Mientras que la opción en negro es más tipo biker.

Está confeccionada en ante sintético, que resulta súper calentito y agradable al tacto. Incorpora forro de piel sintética, cierre de cremallera y bolsillos laterales. Es un modelo ideal.



En cuanto a las tallas, hay disponibles de la M-XL. Para todos los cuerpos.

Su precio: solo 19,99 €, una de las gangas de la temporada

Ojo, el precio es de solamente 19,99 euros. Esta oferta estará disponible en Aldi del 19 de octubre al 22. Durante esos días podrás conseguir la chaqueta tendencia de la temporada a un precio de infarto.



¡Ponte una alarma para el 19 y ve a por ella antes de que se agote!