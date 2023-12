De Nutella a pistacho: El cambio de reinado en las redes sociales, la pistacho manía ya está aquí

Las redes sociales se están viendo inundadas de reels y posts en los que tiene presencia el pistacho. ¿A qué se debe esta pistacho manía? Te lo contamos.

Si hace un tiempo podíamos comprobar como algunas redes sociales se llenaban de contenido relacionado con la Nutella, ahora esa tendencia parece haber evolucionado hacia el pistacho. Tik Tok e Instagram han registrado un aumento en este sentido que, al parecer, va de la mano con la mayor presencia de este fruto seco en multitud de productos.



¿Estamos ante una moda pasajera o el pistacho ha llegado para derrocar el reinado del chocolate? Difícil predecirlo, pero de lo que no cabe ninguna duda es de que estamos ante uno de los mejores momentos en cuanto a popularidad que ha experimentado este producto, cuyo consumo va al alza y que además ha traspasado ya la categoría de alimento para cobrar una nueva dimensión.

Mucho más que un fruto seco

Y es que cuando hablamos de pistachos lo hacemos de un fruto seco muy diferente a otros. Desde su textura más blanda, pasando por su color verde o el hecho de que haya que abrirlo para poder consumirlo hacen que se destaque de cualquier competidor. Sin embargo no es nada de esto lo que lo ha hecho triunfar, ya que la moda del pistacho no viene dada porque consumamos más pistachos en su forma original. Es su versatilidad como producto lo que hace que resulte irresistible.



Con el pistacho podemos elaborar deliciosos helados, decorar postres con un toque de color, o elaborar una masa con la que hacer pasteles. Puedes consumirla en forma de Pistachiossa, una especie de pasta para untar al estilo de la Nutella pero que se elabora con pistachos en lugar de avellanas o puedes hacer tartas con un espectacular colorido. Incluso ya se está poniendo de moda la leche de pistacho como alternativa láctea vegetal a otras leches que ya existían en el mercado. En definitiva, además de sabroso, el pistacho da mucho juego.

El secreto de su éxito

Y si todo esto no fuera suficiente para explicar su éxito hay un factor más que acompaña, y no es otro que su vistoso color verde. En un mundo tan visual como el que vivimos ya no importa solo lo que nuestro sentido del gusto nos transmite con la comida, la vista juega un gran papel, porque anticipa las sensaciones que nos esperan al consumir un alimento.



Y en ese sentido, el verde brillante del pistacho no tiene rival. Hasta el punto que su color ha traspasado límites y ahora podemos verlo en todas partes, desde accesorios a zapatos pasando por elementos decorativos en diseño de interiores. Es el triunfo de la Instagrameable, el pistacho es la sensación, y todo el que busca likes en las redes, lo sabe. Por eso triunfa la pistachomanía.