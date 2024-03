Descubre a Leandro Cano, ‘game changer’ de la moda

Leandro Cano demuestra ser un verdadero ‘game changer’ gracias a su reinterpretación de un vestido tradicional español con su estilo único. Un reto planteado por IQOS que, al igual que el diseñador, cambia las reglas del juego e innova constantemente por un futuro libre de humo.

¿Qué tienen en común el diseñador jiennense Leandro Cano y IQOS1? Que ambos son Game Changers: han conseguido cambiar las formas tradicionales de vestir y de consumir tabaco, respectivamente, descifrando lo convencional y buscando la innovación.

La moda, terreno de innovación constante

La moda es un campo en el que las reglas del juego cambian constantemente gracias a IQOS Game Changer que apuestan por jugar con la innovación.



El concepto de “ropa” nació por necesidad, para protegernos del tiempo, y ha ido evolucionando hasta definir distintos grupos sociales, gustos y reivindicaciones. Un outfit es, muchas veces, sinónimo de reivindicación, toda una declaración de intenciones.

A lo largo de la historia, grandes nombres en el mundo de la alta costura han encontrado caminos nuevos para que la moda continúe avanzando, rompiendo los esquemas de su época y encontrando formas de trabajar diferentes.



Uno de ellos es el diseñador Leandro Cano, elegido como el primer IQOS Game Changer dentro de la moda por su capacidad para explorar y reinterpretar sus raíces españolas a través de sus creaciones.

Loading...

Tradición y vanguardia

El diseñador Leandro Cano rompe con lo establecido y cambia el mundo de la moda a través de la creatividad y la innovación, inspirando a otros. Valores que comparte IQOS, que ha cambiado la forma tradicional de consumir tabaco, calentándolo en lugar de quemarlo y presentándose como una mejor alternativa a todos aquellos fumadores adultos.



Ambos Game Changers se unieron en un reto lanzado desde IQOS a Cano: reinterpretar una prenda tradicional de la forma más Game Changer posible. El diseñador escogió el traje de “Cobijada”, de Vejer de la Frontera.



En su origen, el traje de cobijada se compone de unas enaguas bordadas, una blusa bordada, una saya de terciopelo negro y un manto, todo confeccionado a mano por artesanas locales, a partir de los patrones tradicionales. Ahora, Cano, por primera vez en su historia, interpreta este conjunto que data del siglo XV.



Su creatividad y "savoir faire" han conseguido hacer de este una pieza actual, rompiendo con lo tradicional.

Game Changers: romper con lo tradicional

Leandro Cano es capaz de explorar y reinterpretar sus raíces españolas a través de sus creaciones. Experimenta con técnicas artesanales utilizando materiales de primera calidad para crear piezas únicas con una armonía extraordinaria en volúmenes, tejidos y colores.



Gracias al afán de IQOS por superarse continuamente como marca, su tecnología avanzada calienta el tabaco en lugar de quemarlo, y por eso no produce alquitrán2 y emite un 95% menos de sustancias químicas que los cigarrillos3. A su vez, debido también a su funcionamiento, presenta menos riesgos para la salud en comparación con los cigarrillos1. El futuro es de los que cambian las reglas y nos hacen avanzar, por eso queremos celebrar que el 70% de fumadores que se pasan a IQOS dejan completamente los cigarrillos4.

Un cambio que, como un verdadero Game Changer, rompe con todo lo preestablecido al proporcionar una experiencia con menos riesgos para la salud que continuar fumando1.

El futuro es de quienes cambian las reglas

El futuro es de quienes cambian las reglas y avanzan, de los Game Changers como Leandro Cano. El 14 de marzo, IQOS Game Changers desveló la reinterpretación del traje por parte del diseñador en un evento en su boutique de Serrano, en Madrid.



Una acción que se suma a las que se han desarrollado en la capital española, Sevilla, Barcelona y Valencia, donde se han dado a conocer al público los valores de IQOS Game Changers y pistas sobre la colaboración con Leandro Cano. Una invitación a los usuarios de IQOS a compartir la emoción de formar parte de un movimiento que está redefiniendo la experiencia del tabaco. Estos eventos no son solo celebraciones, sino también recordatorios de que, juntos, estamos cambiando el juego.



A lo largo de este 2024, IQOS trabajará en conjunto con distintos territorios Game Changers como la Moda, la Música, el Arte y la Gastronomía. Se avecina una verdadera explosión de creatividad sin límites que emergerá en distintos territorios, cuestionará las convenciones y abrirá nuevos caminos de expresión.



Así que presta atención a las próximas novedades, porque IQOS Game Changers va a cuestionar lo establecido, dejando huella en todos aquellos que se sumen a esta aventura. ¿Te sumas?

IQOS Game Changers organizó una serie de eventos en Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia donde se presentaron pistas de la colaboración con Leandro Cano. El evento culminó con la revelación del vestido reinterpretado por Cano, en una exclusiva presentación que se celebró el día 14 de marzo en Madrid.



No te pierdas las próximas novedades de IQOS Game Changer. Únete a esta emocionante aventura que desafiará lo establecido y dejará una marca perdurable en todos aquellos que se sumen. ¡Prepárate para ser parte del cambio!



Los verdaderos Game Changers rompen con lo establecido e inspiran al resto, como IQOS, la nueva forma de consumir tabaco. Cámbiate a IQOS y cambia tu mundo.

1 IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos.

2 Información importante: La ausencia de alquitrán no significa que IQOS ILUMA esté exento de riesgo. Con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.

3 Información importante: “95% no implica necesariamente a una reducción del 95 % del riesgo. IQOS ILUMA no está exento de riesgo. Reducciones de media en los niveles de una serie de sustancias químicas dañinas (excluyendo la nicotina) comparado con el humo de un cigarrillo de referencia. Basado en estudios científicos realizados con unidades de tabaco para calentar del fabricante para IQOS.

4 Fuente: Datos financieros o estimaciones de PMI, panel de usuarios de IQOS y estudios de mercado de PMI. Usuarios de IQOS que han dejado de fumar por completo y para quienes los consumibles de tabaco calentado representan al menos el 70% de su consumo de tabaco calentado en los últimos 7 días. IQOS no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.



Ofrecido por IQOS