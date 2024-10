El mejor clon del icónico bolso Longchamp está en Fifty por 19,99€ (y sí, también lo tienen en negro)

Amiga, si siempre soñaste con tener un Longchamp, vas a caer rendida ante el clon que acabamos de encontrar en Fifty súper rebajado. ¡Solo 19,99 euros! Y lo mejor es que también lo tienen en color negro, que es casi imposible de encontrar en los outlets. ¡Corre que vuela!

Si no te viene bien gastarte 130 euros en un Longchamp original, acabamos de encontrar en la web de Fifty un clon que no podría ser más ideal. ¡Es clavadito y a un precio muy low cost! Solo 19,99 euros de oferta (antes 39,99 euros).



Si quieres tener un bolso así en tu colección, ¡date prisa! Además, lo hay en negro -es el color que antes se agota y no suele estar disponible en los outlets-.

Fifty vende un clon del clásico Longchamp y está rebajadísimo, antes 39,99 euros y ahora solo 19,99 euros

Se trata de un bolso shopper de nylon con cierre de cremallera y departamento interior. Lo puedes encontrar en la web de Fifty bajo la referencia 5428781.



Está confeccionado prácticamente todo en poliéster y los detalles que parecen de piel son de poliuretano. Se ve de una calidad buenísima teniendo en cuenta su precio low cost.



Lo hay en color negro y kaki oscuro. Dos colores que van prácticamente con todo lo que te pongas.



Es una oportunidad para conseguir un bolso tendencia a un precio increíble, de solo 19,99 euros en rebajas.

Como puedes ver en las imágenes, se parece un montón al auténtico. Incluso se ve de una calidad bastante buena para costar menos de 20 euros.

Una gran oportunidad para conseguir el bolso de moda por mucho menos

Aprovecha esta oferta para llevarte a casa uno de los clones más buscados de la temporada. Un bolso tipo shopper ideal para el día a día o incluso para salir a tomar una copa.



¡Date prisa antes de que se agote!