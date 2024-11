IQOS celebra el Black Friday con grandes descuentos: sus dispositivos más buscados con rebajas de hasta 50€

Aprovecha las ofertas de Black Friday en IQOS*: hazte con sus dispositivos sin humo ILUMA que calientan el tabaco sin combustión.

¿Has oído hablar de los dispositivos sin humo? En los últimos años, su popularidad ha crecido de forma notable. De hecho, muchos fumadores han optado por cambiar los cigarrillos por IQOS, un dispositivo que calienta el tabaco en lugar de quemarlo. Así, se eliminan el humo, las cenizas y muchas de las sustancias químicas que se producen en la combustión.



IQOS utiliza la avanzada tecnología IQOS ILUMA SMARTCORE INDUCTION™, que calienta el tabaco a una temperatura precisa para que no se queme. Esto no es un simple detalle: es la clave para decir adiós al humo, al olor persistente en la ropa y a las cenizas. Si estás pensando en dejar los cigarrillos, el Black Friday es la ocasión perfecta. IQOS celebra su Black Week del 18 de noviembre al 2 de diciembre, la oportunidad de probar sus dispositivos innovadores a precios especiales.



Descubre las ofertas del Black Friday de IQOS

Muchos fumadores han optado por IQOS porque, a diferencia de los cigarrillos, estos dispositivos calientan el tabaco sin quemarlo. Además de eliminar el humo y la ceniza, IQOS no produce alquitrán**, el residuo tóxico de la combustión en los cigarrillos. Como resultado, genera en promedio un 95 % menos de sustancias químicas dañinas***.



IQOS ha anunciado descuentos exclusivos en sus dispositivos IQOS ILUMA durante el Black Friday 2024, con ediciones limitadas que te encantarán. Las ofertas estarán disponibles del 18 de noviembre al 2 de diciembre, tanto en línea como en tiendas físicas. Es una oportunidad para que fumadores adultos y usuarios de IQOS adquieran estos innovadores dispositivos a precios reducidos.



Para este Black Friday, IQOS ILUMA es una opción destacada con 20 € de descuento hasta el 2 de noviembre. Este dispositivo, disponible en cinco colores y con un diseño elegante, utiliza tecnología de calentamiento que ya ha conquistado a miles de fumadores. Sin combustión, IQOS ILUMA elimina la ceniza, el humo y el olor característico de los cigarrillos.



El funcionamiento de IQOS ILUMA es simple: solo tienes que colocar la unidad de tabaco en el holder, y cuando vibre, estará listo para usar. El dispositivo incluye un cargador de bolsillo que permite hasta 20 usos con una carga completa, una experiencia de hasta 6 minutos en cada uso.



IQOS ILUMA incorpora una tecnología que mantiene el tabaco en su lugar, para una calada óptima y una experiencia más limpia. Durante el Black Friday, puedes conseguirlo por menos de 40 €.



Otra opción destacada es el IQOS ILUMA PRIME, la generación más reciente de dispositivos de la marca, que ofrece un diseño elegante y sofisticado con un mecanismo de cierre.



Al igual que el IQOS ILUMA, el modelo ILUMA PRIME utiliza el sistema sin láminas SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™, que calienta el tabaco sin combustión, para eliminar el humo, la ceniza, los malos olores y la mayoría de sustancias nocivas. Su diseño intuitivo permite introducir la unidad de tabaco en el holder y disfrutar de hasta 20 usos con cada carga completa.



El IQOS ILUMA PRIME viene en cuatro colores: dorado, negro, verde y gris topo. Durante el Black Friday, puedes aprovechar un descuento de 50€, una excelente oportunidad para probarlo al mejor precio.



¿No sabes cuál elegir? Este Black Friday, IQOS ofrece grandes descuentos en los dispositivos ILUMA, incluidas ediciones limitadas, perfectos para aprovechar ahora o adelantar tus compras navideñas. Además, con IQOS disfrutarás de envíos gratuitos en 24-48 horas, opción de pago en tres plazos sin intereses y devoluciones sin costo dentro de los 14 días.



*IQOS no está exento de riesgo con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos.



**Información importante: La ausencia de alquitrán no significa que IQOS ILUMA esté exento de riesgo. Con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a adultos.



***Información importante: “95 % no implica necesariamente a una reducción del 95 % del riesgo. IQOS ILUMA no está exento de riesgo. Reducciones de media en los niveles de una serie de sustancias químicas dañinas (excluyendo la nicotina) comparado con el humo de un cigarrillo de referencia. Basado en estudios científicos realizados con unidades de tabaco para calentar del fabricante para IQOS. Ver información importante en La mejor alternativa a cigarrillos | IQOS España.