Aunque creamos que la ropa que hemos comprado en la tienda está impecable, una tiktoker nos avisa de que no siempre es así. Su recomendación es lavarla antes de estrenarla.

¿A quien no le encanta estrenar ropa nueva? A todo el mundo le gusta lucir esa prenda que se ha comprado lo antes posible. Por alguna razón cuando compramos ropa no podemos esperar para ponérnosla cuanto antes. Es una sensación extrañamente agradable, que, sin embargo, puede tener una parte menos amable de la que no siempre somos conscientes.



Y es que el video de una tiktoker que trabaja como dependienta en una tienda de ropa ha servido para que abramos los ojos en cuanto a una realidad que no es tan ideal como pensamos. Cuando nos probamos alguna prenda que nos ha llamado la atención, no somos quien lo hace por primera vez. En muchos casos ha habido otras personas que también lo han hecho con anterioridad y cuyas costumbres en cuanto a higiene dejan bastante que desear.

Por qué debe lavarse la ropa recién comprada

Según afirma esta chica, hay gente que “huele muy mal” y que van a comprarse ropa, se la prueban, y finalmente terminan por no adquirirla. Esas prendas vuelven a su lugar, y son las que otros posteriormente compran y se ponen. También se da el caso de los que sí que la compran pero posteriormente la devuelven después de haberla usado, y dejan en ella su olor, o en otros casos, olor a tabaco. Incluso afirma que alguna de esa ropa que se retorna a la tienda vuelve con pelos de gato.



Por todas estas razones, y por otras, como el polvo que acumula la ropa cuando cae al suelo en los probadores o la posibilidad de contagiarse la sarna, una enfermedad que se transmite por contacto, ella recomienda lavar siempre la ropa recién comprada como medida de precaución. Una medida que parece razonable teniendo en cuenta sus declaraciones, pero con la que hay que asumir la imposibilidad de devolver la prenda posteriormente si hay algún problema con ella.

¿Y las compras online?





Habrá quien piense que para evitar estos problemas lo solución es bien simple. En lugar de comprar la ropa en una tienda, puede comprarse online. Pero esta dependienta no cree que esto sea algo que garantice que la ropa llegue en buen estado, ya que en su opinión, la ropa se maneja con poco cuidado durante los traslados en el almacén e igualmente puede caerse y llenarse de polvo.



¿Precaución razonable o recomendación alarmista? Habrá quien encuentre que el vídeo de esta chica le ha permitido tomar conciencia de un problema en el que no había pensado mientras que en otros casos se considerará que sus manifestaciones son algo exageradas. En cualquier caso tú tienes la última palabra sobre qué hacer al respecto.



Lavar o no lavar. Esa es la cuestión.