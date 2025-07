El bikini moldeador de Lidl por 9,99€ que estiliza, resalta el moreno y arrasa entre las mujeres de tallas grandes

Si algo me encanta de Lidl es que siempre piensa en todos los tipos de cuerpos cuando lanza sus productos de moda. En esta ocasión, aprovechando el verano acaban de lanzar a la venta un bikini en un tono azul precioso que no podría ser más ideal. Viene con una malla «powernet» para un efecto moldeador y que hace que te veas más estilizada. Es perfecto para tallas grandes.

Si buscas el bikini definitivo para este verano y eres chica curvy o de tallas grandes, que sepas que acabamos de encontrar el bikini perfecto en la web de Lidl.



El color azul es precioso y resalta mucho el moreno. Es un tono que favorece y que suele sentar fenomenal a todas. Es un must have.



Además, gracias a su efecto moldeador es ideal para las chicas y señoras de tallas grandes, porque moldea y te quita kilos de encima. Visualmente parecerás más estilizada. Y si a eso le sumamos que cuesta menos de 10 euros, no hay que pensárselo mucho. Es nuestra apuesta preferida para este verano.

El bikini con efecto moldeador de Lidl, perfecto para las mujeres de tallas grandes

La nueva apuesta de Lidl para este verano no podría ser mejor. Estamos ante un bikini para mujer con aros y copas acolchadas integradas. Los tirantes son ajustables, para que puedas adaptarlo a tus necesidades.



La sorpresa está en la braguita, que viene con una con malla «powernet» para un efecto moldeador. Al ponerla, moldea toda la parte de la cadera y hace que el cuerpo se vea más uniforme. Queda como un guante.

En cuanto a los materiales, es un bikini confeccionado con material reciclado. Se ajusta completamente la forma gracias a la lycra, por lo que no tendrás que preocuparte por si se estira con el uso de la piscina. Es de bastante buena calidad.



Por la parte de atrás tapa bastante bien, la braguita es alta y tiene cierre con hebilla en el sujetador, para un ajuste perfecto a la espalda. Es ideal.

Está disponible en las tallas 46 a 50. Por el momento están todas las tallas disponibles, pero es posible que se empiece a agotar pronto por su gran precio. Es una muy buena oportunidad.

Su precio: menos de 10 euros

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

El gran punto fuerte de este bikini azul con efecto moldeador de Lidl está en su precio. El sujetador y la braguita nos salen por solo 9,99 euros. Es un gran precio teniendo en cuenta que en otras tiendas de lencería podría costarnos 40 o 50 euros todo el conjunto.



Además, al tener malla y efecto moldeador parece mucho más caro, por lo que es un gran fichaje para la temporada de verano. Podrás sacarle mucho partido para la playa o incluso para ir a un SPA el resto del año.



Si te gusta, añádelo al carrito y recíbelo en casa en cuestión de unos días. Lo encontrarás en la tienda online de Lidl bajo la referencia p79033.



¿Qué opinas del nuevo bañador con efecto moldeador de Lidl? ¿Lo fichas?