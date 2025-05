Letizia ha vuelto a servir de inspiración con su último look para este miércoles 14 de mayo de 2025. Esta vez ha sido en Murcia, durante el acto por el Día Mundial de la Cruz Roja, donde ha optado por un look elegante y sencillo que ha captado todas las miradas: unos pantalones marineros de estética francesa firmados por Sézane. ¿Lo mejor? Hemos encontrado su clon low cost en H&M, Mango... ¡Mira!

Si llevas tiempo leyéndonos te habrás dado cuenta de que Letizia es toda una fuente de inspiración para muchas con sus looks en tendencia. Esta vez, ha sido el foco de todas las miradas con su elección en su última aparición pública: los pantalones marineros.



El modelo en cuestión —de corte ancho, cintura alta y botones dorados— cuesta ni más ni menos que 130 euros. La royal ha combinado este básico de armario de primavera de la marca Sézane con una blusita romántica en blanco, que ayuda a crear un look más informal y actual. Y lo mejor: ya no hace falta gastar tanto para llevarlos. Hemos encontrado clones low cost en tiendas como H&M y Mango, ¡y uno cuesta solo 19,99 €!

El clon 'low cost' del pantalón marinero de Letizia que arrasará en ventas

El pantalón de Letizia de la firma Sézane combina estilo con elegancia parisina. Lo que más llama la atención son sus botones metálicos a ambos lados de la cintura y su diseño sin costuras delanteras, que ayudan a definir la silueta.

Sin embargo, en H&M hemos encontrado un clon 'low cost' también con botones frontales y una silueta recta muy similar. Cuesta 19,99 € (Ref.1133068016), está disponible en azul marino, negro o crema, y está disponible en las tallas de mujer hasta la 4XL.

También hay clon 'low cost' en Mango y Etam

Si quieres subirte a la moda del pantalón marinero tú también, debes saber que hay opciones de lo más bonitas en Mango por 25,99€ (Ref: 87054801), con botones tipo joya en los laterales. Y en Etam, el modelo JIMO (Ref: 654827724) también se convierte en una opción ideal por 55,99 euros.