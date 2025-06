Emma Denaive, asesora de imagen: "estos son los 3 tipos de sandalias que NO me compraría ni recomendaría nunca"

La asesora de imagen francesa Emma Denaive revela qué tipo de sandalias conviene evitar en verano. A través de sus redes sociales, esta experta en estilo personal comparte consejos prácticos para acertar a la hora de vestir, y explica qué modelos prefiere dejar fuera de sus looks durante los días más calurosos.

Con más de 160 mil seguidores en su cuenta @emma.denaive, Emma Denaive se ha convertido en una de las voces más influyentes en estilo personal en Instagram. Esta mentora de imagen y creadora del blog Bien Habillée se dedica a ayudar a las mujeres a mejorar su forma de vestir con tips sencillos, prácticos y elegantes. En sus posts, Emma comparte trucos de estilo, recomendaciones y guías para vernos mejor. Esta vez, ha revelado cuáles son los tres tipos de sandalias que no llevaría en verano. ¡Toma nota!

Los 3 tipos de sandalias que debes evitar, según la experta

1. Sandalias con plantilla gruesa y dedos expuestos



Este tipo de sandalias, ya sean planas o con tacón, no convencen a la estilista. “Nunca he encontrado un modelo que realmente sea elegante. Suelen parecer pasadas de moda y no favorecen nada al tobillo”, afirma. Además, no resultan armoniosas con la mayoría de los estilos veraniegos.

2. Modelos multicolor o con acabados brillantes



Las sandalias bicolor, tricolor o con texturas llamativas como el brillo o efectos metalizados tampoco son bien vistas por la experta. “Son complicadas de combinar y rara vez aportan modernidad. Mucho mejor apostar por tonos lisos, que son más versátiles”, recomienda.

3. Sandalias con tiras horizontales anchas



Este tipo de diseño puede resultar incómodo, ya que las tiras suelen presionar el pie. Además, si incluyen una correa gruesa alrededor del tobillo, pueden modificar visualmente su proporción, haciéndolo lucir más pequeño o voluminoso, según Denaive.

¿Qué sandalias SÍ recomienda la experta para este verano?

Por suerte existe un amplio abanico de opciones cómodas y actuales que son tendencia. Entre las más populares para este verano 2025, destacan:



1. Las sandalias con estilo noventero, conocidas como “medusas”, ahora reinventadas con acabados translúcidos o metálicos.

2. Diseños bohemios, confeccionados en rafia, cuerda o crochet, que combinan frescura y elegancia.

3. Modelos tipo trekking, con suela gruesa, velcro y tiras anchas, ideales para quienes priorizan la comodidad sin sacrificar el estilo.

4. Chanclas con tacón bajo, una alternativa chic para quienes buscan altura sin renunciar al confort.