Aldi ‘nos salva’ este verano con los capazos más elegantes y espaciosos (desde 9,99 €) para triunfar con tus looks 24/7

Si hay un accesorio que no puede faltar en nuestros armarios este verano es un buen capazo de paja. Este bolso es ideal para el día a día, para elevar los looks e incluso para ir a la playa o a la piscina. La buena noticia es que Aldi ha lanzado una colección de capazos que no podría ser más ideal, con diseños preciosos y de buena calidad por menos de 10 euros.

Uno de los complementos más prácticos del verano es un capazo de paja. Estamos ante un bolso que es tendencia por su diseño y que resulta cómodo y práctico para el día a día, ¡no puede faltar en tu fondo de armario! Además, es perfecto para bajar a la playa y a la piscina. ¡Es súper ponible!



La buena noticia es que Aldi ha sacado a la venta 4 capazos que no podrían ser más ideales y que estarán disponibles para comprar en su tienda a partir del 28 de junio, por solo 9,99 euros. Descúbrelos con nosotras. Aldi vende los capazos elegantes que parecen de marca para este verano Aldi vende los capazos más bonitos del verano, que parecen de marca y son monísimos. Concretamente, hab lanzado a la venta 4 modelos diferentes: Un capazo de paja liso por fuera, con estampado en el interior y asa negra.

Un capazo liso con asa marron y detalle de borlas de colores colgando.

Un capazo con rayas negras y asa negra (súper tendencia).

Un capazo con el texto de "Summer" y asas marrones. Este bolso estilo capazo de paja es ideal para el día a día, para llevar de viaje y para las escapadas a la playa o a la piscina. El diseño es muy bonito, en cualquiera de sus cuatro versiones.



Hay algunos modelos que vienen con bolsillo interior, para que puedas llevar a recaudo las llaves, el maquillaje o todo lo que te apetezca tener mejor guardado.



El tamaño es de 44 x 30 x 14 cm, con una capacidad de unos 13 l aproximadamente. No está nada mal. Es un tamaño bastante bueno, para que puedas llevar todo lo necesario para el día a día y sin que pese mucho. En tienda desde el 28 de junio Estos capazos estarán disponibles para comprar en Aldi desde el día 28 de junio de 2025. Aunque ahora mismo ya salen en el folleto, hasta ese día no se podrán comprar.



Eso sí, date prisa porque es muy probable que haya colas desde primera hora de la mañana. Nuestro consejo es que vayas el 28 a primerísima hora, para hacerte con tu favorito. ¡Vale la pena!



Además, la oferta termina el martes 1 de julio, por lo que deberás hacerte con el capazo antes de ese día. Su precio es imbatible: 9,99 €



Los capazos de Aldi apuntan a ser un éxito en ventas por su precio. Salen a la venta por solo 9,99 €, lo que está genial teniendo en cuenta que son bonitos, de diseño y de buena calidad.



¿Qué te parecen los capazos de Aldi para este verano? ¡Corre a por el tuyo antes de que vuele!