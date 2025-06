Lidl agotará el bañador con efecto 'vientre plano' que parece de marca por 6,99€: favorecedor y así puedes combinarlo

Se trata de un bañador elegante con efecto reductor, que ayuda a disimular la tripa y muy en tendencia. Es perfecto si quieres lucir un efecto vientre plano en la playa. Además, lo hay disponibles en más colores y estampados, como a rayas. ¡Te contamos todo!

Si hay una prenda que no puede faltar para tener un buen fondo de armario, es un bañador negro. Es uno de esos must have que siempre vienen bien. Lo mejor de todo es que Lidl ha lanzado a la venta en su tienda online un bañador que no podría ser más ideal: parece de marca y su precio es supereconómico, lo que hace que esté el alcance de todas.



Así que, si estás buscando un bañador negro clásico y sencillo, con efecto reductor y que disimule la barriga, te presentamos la nueva apuesta de Lidl para este verano. ¡Es ideal!

El bañador negro de Lidl con 'efecto reductor' que disimula la tripa

Lidl ha lanzado a la venta un bañador para mujer en color negro, sencillo, bonito y favorecedor. Permite un ajuste óptimo gracias a la lycra, lo que hace que se adapte al cuerpo como un guante.



Lo que más me gusta es que tiene un anillo decorativo en el tirante que no podría ser mas ideal, lo que hace que parezca de marca. Por ese detalle, podría pasar perfectamente por un bañador de más de 40 euros, a pesar de que lo podemos conseguir por menos de 7 euros.



El tejido es estructurado, tiene copas extraíbes y está fabricado con material reciclado, a base de poliéster y elastano. El resultado es así de mono:

Al ser de color negro, permite conseguir un efecto lifting al instante, dado que ayuda a disimular la tripita y los kilos de más. Además, es clásico y discreto, lo que resulta interesante si quieres tener un bañador básico y sencillo para ir a la piscina o a un SPA. Es muy ponible.

Está disponible en más colores: a rayas y lila con flores

Si te encanta el bañador de Lidl en negro, que sepas que lo han lanzado en dos estampados más, para que puedas tenerlo en otros colores.

El bañador con estampado a rayas bancas y negras tiene tirantes ajustables, cruzados y extraíbles.

El bañador lila con estampado de flores tiene volantes juguetones en el escote y tiras ajustables.

Son todos ideales y muy favorecedores, para todos los cuerpos y edades. Además, están disponibles en distintas tallas: 38, 40, 42 y 44. En estos momentos, todavía quedan muchas tallas disponibles.



Si te urge, el envío es rápido. Si lo pides ahora puedes recibirlo en casa en un par de días y disfrutarlo en tus escapadas a la playa y a la piscina.

Su precio es una ganga: solo 6,99 euros

Una vez más, lo mejor está en su precio. Es un bañador que puedes conseguir por solo 6,99 euros, lo que está genial. Incluso podrás llevarte los 3 modelos por menos de 21 euros.



Encuéntralo en la web de Lidl bajo la referencia p80442.

Completa tu look veraniego de Lidl

Si estás pensando en cómo conseguir el look ideal y cómodo para bajar a la playa o a la piscina, te recomendamos combinar tu bañador con una de las faldas de lino que el supermercado pone a tu disposición. Elijas el modelo que elijas, en beige o en negro, conseguirás crear un look cómodo sin renunciar al estilo. ¿Lo mejor? Cuestan solo 7,99 euros y son muy fresquitas para los días calurosos de verano.

Además, las sandalias tipo Birkenstock de Lidl serán la guinda del pastel para acabar de completar este look superveraniego y fresquito. ¿Lo mejor? El supermercado alemán las pone a tu alcance en dos colores muy en tendencia como son el negro y el beige para conseguir un look 100% acertado. ¡Y todo por 7,99 euros!

