Héctor Alonso, podólogo: "estos son los 3 zapatos que no usaría nunca... Y esta puede ser una opinión impopular"

El podólogo Hector Alonso acaba de confesarnos qué tipo de zapatos no usaría ahora en verano. Concretamente hace alusión a algunos muy populares como las Crocs, que se utilizan muchísimo en los hospitales y para andar por casa. Si no quieres que te vuelvan a doler los pies por los zapatos, ¡sigue leyendo!

¿Alguna vez has tenido la sensación de utilizar zapatos supuestamente "buenos", pero que te hacen daño?



El podólogo, Hector Alonso, confiesa que hay zapatos populares que jamás deberías comprar. Y puede que tengas alguno de ellos por casa, ¡así que ten cuidado!

El podólogo Hector Alonso confiesa los 3 zapatos que no se pondría nunca

El podólogo @hectoralonso.podologo en su cuenta de Instagram ha subido un vídeo en el que nos confiesa qué zapatos no usaría nunca como podológo.



No te lo pierdas:

Es un vídeo súper cortito en el que nos va contando porqué no deberíamos utilizar ninguno de los tres zapatos que menciona. Sobre todo el primero genera bastante controversia.

Crocs

En el primer lugar, destaca las Crocs. Estamos ante uno de los zapatos que más tendemos a ver en los centros médicos y hospitales, por parte del personal.



Hector afirma que su opinión puede ser impopular, pero que estos zapatos son demasiado blandos e inestables. Si ienes los pies muy flexibles y se te tuerce fácilmente el tobillo, este zapato no es para ti.



Al caminar, da la sensación de que caminas sobre un cojín y eso puede hacer que te duelan los pies al final del día. Aunque aparentemente te sientas bien, tus tendones, músculos y ligamentos se están fatigando más rápido.



Para que lo pruebes tú misma, el podólogo recomienda hacer una prueba. Un pie con Crocs y otro sin nada, mientras mantienes el equilibrio. Ahora compara y verás que son muy inestables.

Sandalias tipo chancla

Hace unos días, la estilista Emma Denaive nos habló de las sandalias que no recomienda comprar ni recomendaría a sus clientas.



En este caso, el podólogo afirma que no deberías usar las sandalias tipo chancla de piscina. Dice que estas sandalias solo aletean y que los dedos se tienen que ir agarrando a ellas, causando dedos en garra.



Además, al andar hacen que no levantes el pie lo suficiente. Por todo esto, es un tipo de sandalia que no recomienda en absoluto. Es mejor invertir en una sandalia que tenga buen agarre, para que el pie vaya bien atado. También para conducir.

Zapatos flexibles sin cordones

Otro tipo de calzado que se ha puesto de moda por su supuesta comodidad, son los zapatos flexibles sin cordones. Sin embargo, Hector tampoco los recomienda.



Afirma que al igual que las Crocs, es un zapato muy inestable. Aunque es común que lo utilicen las personas mayores (porque se pone fácil), pero no son la mejor inversión.



Cuando las usas, el pie al caminar está rodando de lado a lado, con lo que cuesta mantener el equilibrio. Sin embargo, el calzado que tiene cordones sí mantiene firme el pie, evitando la rotación excesiva.

Por tanto, estos son los tres zapatos que deberías evitar si no quieres tener problemas en los pies:

Crocs.

Chanclas.

Zapatos flexibles sin cordones.

¿Utilizas alguno?