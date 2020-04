Nuestro día a día se ha parado, pero nuestras wishlists no. Estamos deseando salir a la calle, estrenar nuestras prendas preferidas y, ¿por qué no? darnos un capricho para alegrarnos estas duras semanas. Pues bien, estas marcas te lo ponen fácil: estos son los mejores descuentos de la cuarentena.

Estamos en la 7ª semana de confinamiento y, aunque hemos intentado no caer en la tentación de comprar cosas no sean imprescindibles, estamos a un click de hacernos con esa prenda de primavera que nos enamoró desde el día que la vimos. Además, la falta de sol y de aire fresco, la acumulación de estrés y el insomnio han hecho estragos en nuestra piel durante la cuarentena y necesitamos esa mascarilla SOS que nos devuelva la luminosidad y firmeza. También hemos leído todos los libros que teníamos pendientes en la estantería y necesitamos renovar el contenido de nuestro ebook. Poco a poco las necesidades crecen y, aunque nos prometimos no tocar la tarjeta de crédito durante estas semanas, la espera se ha alargado más de lo esperado (y de lo deseado) y el gusanillo ya nos empieza a picar más de lo soportable.

Las marcas, por otro lado, están sufriendo las consecuencias de la cuarentena. Las tiendas físicas están cerradas y eso ha reducido notablemente sus ingresos. Por ello, son muchas las que ya han sacado sus mejores as de la manga y nos ofrecen sus mejores descuentos para que nos demos ese capricho que nos hemos merecido después de tan largas semanas de confinamiento. Hemos hecho un resumen de las ofertas más tentadoras de esta cuarentena, seguro que encuentras lo que buscas y empiezas a tachar filas en tu lista de deseos.

1. Sephora: todo lo que buscas en maquillaje y para el cuidado de tu piel

Si Sephora es para ti algo más que una tienda, estás de suerte, durante estas semanas esta marca ha lanzado numerosas ofertas con el fin de aumentar el número de ventas online. Y la verdad es que lo está consiguiendo a base de descuentos muy interesantes en nuestros productos preferidos. Durante estos días y con motivo del Día de la Madre podrás encontrar varias cajas de sorpresas, tan solo tienes que jugar para desbloquear uno de los descuentos. Otra de las ventajas de comprar durante estos días es que el envío es gratuito. Mención especial tiene el apartado Precios WOW en la que encontramos algunos de los productos más célebres de las mejores marcas con descuentos de hasta el 60%.

2. Lookfantastic: consigue un 20% de descuento desde ya

Si lo tuyo es la cosmética y el cuidado de la piel y el cabello no solo Sephora tiene ofertas para ti. La web de LookFantastic también ha sacado su artillería pesada para poner las mejores ofertas en los productos de las mejores marcas. Ahora, con el código ABRIL puedes conseguir un 20% de descuento en compras superiores a 39€. Además, encontraras grandes ofertas en productos de Kerastase y en productos seleccionado de otras marcas como Tigi, hemos hecho una selección de nuestros productos preferidos con descuento.

3. Amazon: todo el contenido para hacer volar las horas

Que Amazon nos ofrece numerosas ofertas a diario no es nada nuevo, pero en estas últimas semanas la plataforma se ha esforzado por ofrecernos el mejor contenido para llenar las horas durante esta cuarentena, y todo ello al mejor precio. Muestra de ello son las ofertas que podemos encontrar en ebooks tan conocidos como Mi Isla, de Elisabeth Benavent (1,89€), "El día que se perdión la cordura" de Javier Castillo (1,89€) o "La Templanza" de María Dueñas (2,37€). Puedes ver toda la selección de ebooks con

descuento aquí. Si quieres leer sin límites durante estas semanas, puedes suscribirte a Kindle Unlimited GRATIS durante 2 meses. Esto te da acceso a una infinidad de ebooks para leer tus libros preferidos durante horas, días, semanas... Suscríbete a Kindle Unlimited gratis durante 2 meses aquí, tras los dos meses gratis la suscripción se renueva automáticamente por 9,99€, si no quieres aumentar este periodo deberás eliminar la suscripción en tu cuenta de Amazon.

4. AliExpress Plaza: los bajos precios de AliExpress a 3 días de tus manos

Seguro que tú también tienes esa amiga enganchada a los precios de AliExpress, y seguro que tú aún no has hecho ningún pedido por miedo a que tu paquete tarde mucho en llegar. Pues bien, tenemos una buena noticia: ¿y si te decimos que puedes recibir tus productos de AliExpress en 3 días? Esto es lo que ocurre en AliExpress Plaza, puedes encontrar tus productos preferidos a los precios más bajos y recibirlos en casa en tan solo 3 días. Además, tienen ofertas muy interesantes para estos días de confinamiento. A nosotras nos ha encantado el cepillo facial sónico InFace de Xiaomi que ahora puede ser tuyo por solo 15,12€ (está disponible aquí).

También nos ha encantado el apartado All4kids con una infinidad de juguetes de primeras marcas para que hacer estos días más amenos a los peques de la casa. Ahora, puedes ahorrar de 3€ a 8€ con tu cupón de bienvenida, echa un vistazo a todos los productos aquí.

5. Moda: los descuentos en tus marcas favoritas

Como no podía ser de otra forma, nuestras tiendas de moda preferidas también han lanzado la sección "Special Prices" que tanto nos alegra la vista. Springfield, Zara, Women'secret (todo a -30%) o Stradivarius han lanzado sus mejores descuentos para que nos compremos esa prenda con la que tanto nos gustaría estrenar la primavera tras el confinamiento (por fin). Estas ofertas también son súper útiles para hacernos con prendas de otras temporadas a un precio mucho más bajo, por ejemplo, abrigos, jerseys o botas, ¡todo un acierto!

6. Cecotec: una variedad de productos para tu hogar

Seguro que esta marca te es familiar por sus conocidos robots aspiradores Conga. Pues bien, te adelantamos que Cecotec es mucho más que eso: gran variedad de robots de cocina, como el Mambo, batidoras, cafeteras, centros de planchado e incluso almohadas y colchones de gran calidad. La marca Cecotec ha tirado la casa por la ventana durante estas semanas y ha puesto en oferta todos sus productos (muchos de ellos ya agotados). Bucea por su web porque seguro que encuentras ese objeto que llevas mucho tiempo necesitando, te sorprenderás gratamente con su precio y calidad. Ver toda la gama de productos Cecotec aquí.