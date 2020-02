Las 10 mejores máscaras de pestañas del mercado low cost

La máscara de pestañas es uno de los básicos de maquillaje más importante, y uno de los más vendidos en todo el mundo. Hemos analizado cuáles son las mejores máscaras de pestañas del mercado online a precio low cost y disponibles en Amazon. ¡Además te contamos cuáles son las preferidas de las famosas!

¿Cuántas veces has dicho que puedes salir sin maquillarte de casa, pero no sin echarte rímel?

Pues eso, que es una de las zonas más importantes a la hora de maquillarnos son los ojos y en concreto las pestañas.



Al mismo tiempo este elemento de maquillaje es uno de los más complicados de encontrar que sea de nuestro gusto. Que si apelmaza las pestañas, que si no alarga lo suficiente, que si no es todo lo negro que debería... Siempre hay una máscara de pestañas que no nos convence del todo, pero, para eso, hemos hecho una selección con las 10 mejores a precio low cost y más vendidas del mercado online.

Además, te contamos las máscaras preferidas de algunas famosas, para que sepas sus truquitos de belleza.

Tu navegador no puede mostrar este vídeo

Una buena máscara de pestañas hará que tu mirada sea más intensa, más profunda y tus ojos destaquen mucho más. Una de las mayores claves de seducción es una mirada penetrante y llamativa, y eso te puede ayudar a conseguirlo una buena máscara de pestañas, y por supuesto saber aplicarla.

¿Cómo hay que aplicar la máscara de pestañas?

No solo es cuestión de tener una máscara de pestañas de calidad, sino que es super importante saber aplicarla.

De nada nos sirve tener una buena materia prima si no sabemos usarla y sacarle partido.

Por eso te contamos en 4 sencillos pasos como aplicártela:



1) Empieza por peinar tus pestañas antes de aplicarte la máscara: en concreto tienes que usar un cepillo o peine especial para peinar pestañas, o bien un primer de pestañas sin color que te sirva para peinarlas y al mismo tiempo para ayudarte a fijar mejor el rímel y conseguir un mejor resultado.



2) En las pestañas superiores, aplica la máscara primero por encima y luego por debajo de la pestaña: es decir, tienes que peinarlas como si de tu propio pelo se tratase. Al peinarlas por encima, y después por debajo (como sueles hacer normalmente) consigues un mayor efecto voluminizador.



3) No te olvides de las pestañas inferiores ¡son muy importantes!: la zona de las pestañas inferiores también se maquilla, por supuesto. En este caso al ser más pequeñas y menos densas, hay que usar la parte superior del cepillo con mucho cuidado y con movimientos laterales, para no mancharte la piel y acabar como un panda.



4) Una segunda capa por las puntas rematará el look de mirada intensa: antes de que se seque del todo la máscara de pestañas, aplica una segunda capa solo de medios a puntas y moviendo el cepillo de un lado a otro. Conseguirás expandir tus pestañas o maximizar el volumen.

Las 10 mejores máscaras de pestañas del mercado a precio low cost:

1. L'oreal - Mega volumen con colágeno 24h

Esta es la máscara de pestañas best seller por excelencia. Y eso se debe a que tiene una de las mejores relaciones calidad-precio en el sector.

Su principal característica es que el cepillo que tiene es 2 veces más grande que los convencionales, lo que proporciona una mayor apetura de las pestañas.

Y además gracias al colágeno que incluye en su fórmula densifica el volumen de las pestañas durante 24 horas.

2. Maybelline - Push Up Drama

La máscara de pestañas favorita de Gigi Hadid.

Gigi no duda en deslumbrar cada vez que pisa la calle y sus ojos son uno de sus mayores reclamos, además de sus labios. Y ha confesado que uno de sus secretos es usar esta máscara de pestañas de Maybelline a diario.

En concreto destaca porque tiene un cepillo en forma de copa que abarca todas las pestañas curvándolas hasta 90º.

Fórmula enriquecida con ceras para mayor fijación.

3. L'oreal - Paradise Extatic

Otra máscara de pestañas que es un best seller absoluto de la mano de L'oreal.

Nos encanta porque su fórmula cremosa está enriquecida con aceite de ricino, un aceite especial que cuida, y alarga tus pestañas como tratamiento.

Además el cepillo es extra suave.

4. Maybelline - Lash Sensational

Este es uno de los productos estrella de Maybelline, reclamado por mujeres de todos los rincones del mundo.

Lo mejor que tiene es su cepillo efecto abanico con 6 tamaños de cerdas cortas y largas, que abarca hasta las pestañas más cortas y las despliega una a una.

¿Lo mejor? ¡Tiene un precio super low-cost!

5. L'oreal Volumissime X5 Carbone

La máscara de pestañas preferida de Kim Kardashian.

Kim es una mujer poderosa, le encanta lucir su imagen, y por eso usa esta máscara de pestañas de L'oreal.

Esta máscara mítica multiplica por 5 el volumen de tus pestañas de la raíz a la punta sin pegotes ni apelmazamientos.

6. Maybelline - The Colossal Big Shot

Una de las máscaras de pestañas más deseadas de la marca de Maybelline es esta y la hemos visto en infinidad de vides sobre rutinas de belleza en Youtube, Pinterest o Instagram.

Destaca porque el cepillo es más corto y extra grande para abarcar más pestañas de principio a fin y especial anti grumos.

Lo mejor es su precio, ¡hazte con ella por menos de 6 euros!

7. Max Factor - Masterpiece

Max Factor es una de las marcas de maquillaje de mayor calidad y a unos precios bastante asequibles. La usan infinidad de maquilladores profesionales y por algo será, y uno de sus productos estrella es esta máscara de pestañas Masterpiece.

Su cepillo cuenta con tecnología IFX que alcanza perfectamente las pestañas de las esquinas de los ojos y las cubre uniformemente aportando definición y separación.

Es ideal para las mujeres con ojos sensibles o que usan lentes de contacto.

8. L'oreal - Ulimited máscara

Esta es la máscara que usa siempre Sara Carbonero, conocida como la chica con los ojos más bonitos de la televisión.

La gracia y por lo que destaca esta máscara es que el mango del cepillo se dobla hacia los lados para que puedas manejarlo a tu gusto y conseguir llegar a las pestañas más complicadas como la de los lagrimales.

Su efecto y la cobertura duran 24 horas.

9. Maybelline - Total Temptation

Esta máscara de pestañas de Maybelline tiene un cepillo con cerdas finas diseñado para darte varias capas en las pestañas. Una forma distinta de maquillarte, en lugar de una capa o dos con mucha cantidad de producto, aplicar más capas y construir y darle forma a las pestañas así.

Su fórmula contiene extracto de coco para aportar suavidad e hidratación y además es waterproof.

10. Astor - Big & Beautiful BOOM!

Astor es otra marca de referencia en maquillaje que nos trae una máscara de pestañas de calidad a precio low-cost.

Su fórmula enriquecida con colágeno aporta densidad y cuida y protege la pestaña de los daños diarios.

Además tiene un aplicador exclusivo «One-Coat Brush» de tamaño gigante para unas pestañas de infarto.

Y además...



¿Cómo fortalecer las pestañas para que sean más largas y fuertes?

Cómo maquillar tus cejas para un resultado perfecto

¿Cómo elegir la paleta de sombras de maquillaje adecuada?