Tintes de pelo a test: ¿cuál es el mejor producto para teñirse en casa?

¿Tienes ganas de cambiar el color de pelo o necesitas un tinte urgente para tapar las raíces? No tienes por qué pasar por tu peluquería, hemos probado los mejores tintes para teñirte en casa y estos son nuestros preferidos.

El color de pelo es un elemento muy característico de nuestro look y, por tanto, si queremos renovar nuestra imagen teñirse es una de las mejores formas para hacerlo. Echar mano del tinte también es necesario cuando no llevamos nuestro pelo al natural y las raíces empiezan a desentonar en nuestra melena. Una de las principales desventajas de los tintes es que te obligan a pasar por la peluquería cada pocas semanas, a no ser que te atrevas a teñirte el pelo en casa. Aunque la primera vez te de pereza o incluso miedo por si el resultado no es el esperado, es muy sencillo y existen productos de muy alta calidad en el mercado: estos son nuestros favoritos.

¿Tinte permanente o semipermanente?

La mayor diferencia entre el tinte permanente y el semipermanente es, sin duda, la duración. Mientras que el tinte semipermanente tiene una duración de 6 a 8 lavados, el color de un tinte permanente dura de 6 a 8 semanas. Si quieres cubrir canas, te recomendamos la coloración permanente, capaz de cubrirlas por completo, al contrario que la coloración semipermanente. Algunos productos contienen amoniaco para decolorar el cabello, aunque cada vez aparecen en el mercado más productos sin este ingrediente, muy agresivo para el pelo, pero con la misma eficacia.

¿Cuál es el mejor tinte para el pelo? Estas son nuestras 3 opciones

Tinte Country Colors de Schwarzkopf

¿Qué tono hemos probado?: Brazil

Precio: 17€

Nuestra opinión: la aplicación fue sencilla, tan solo tienes que seguir las instrucciones. El resultado es bonito y natural y las primeras canas quedan cubiertas. A nivel de duración también nos ha convencido este tinte, ya que después de varias semanas el color sigue intacto y brillante. Puedes encontrar este tinte en Amazon.

Tinte Garnier Olia

¿Qué tono hemos probado?: 6.35 rubio caramelo.

Precio: 6€

Nuestra opinión: para probar este tinte hemos utilizado un pelo natural, no teñido, de un color muy parecido. Después de aplicar Olia, el color parecía más fresco y vivo, el color ha ganado luminosidad y brillo. Lo que más nos ha gustado es que el tinte no ha dañado el pelo, sino al contrario, ahora parece estar más suave y brillante. Nos hemos quedado muy satisfechas con el resultado. Este tinte está disponible en Amazon.

Tinte L'Oréal Excellence Intense

Tono: 7.43 rubio cobrizo dorado

Precio: 7,50€

Nuestra opinión: este tinte también lo hemos aplicado sobre un pelo natural, sin tinte. El resultado es bueno, el tinte tiene buena cobertura y deja un color intenso y brillante, con un resultado natural. El color, demás, dura mucho, comienza a desvancerse tras 2 meses después de la aplicación. La única pega es que contiene amoniaco y puede ser más agresivo que el modelo anterior. Este tinte está disponible en Amazon.

Cosas que debes tener en cuenta antes de teñirte en casa

Algunos ingredientes como el amoniaco pueden causar reacciones alérgicas. Antes de usarlo, comprueba que el tinte no te produce ninguna reacción aplicando un poco de producto en el cuero cabelludo, preferiblemente en el nacimiento del cabello para que no se note el cambio de color. Asegúrate también de que el producto no te llegue a los ojos cuando te aclares.

Así es como debes teñirte el pelo en casa

Deja de aplicar tus tratamientos capilares varios días antes de teñirte, crean una capa sobre el pelo que puede impedir que el tinte penetre a la perfección. No te laves el pelo antes de teñirlo, la película de grasa natural del cuero cabelludo actuará com protección frente a los ingredientes agresivos. Sigue las instrucciones del fabricante minuciosamente y no te olvides de ningún paso. Usa siempre los guantes protectores que se incluyen. Enjuaga bien el cabello después de aplicar el tinte y usa un acondicionador hidratante después para que el color dure más. Es importante nutrir la estructura del cabello después del tinte para recuperar el pelo de las agresiones de este producto.

