Paula Echevarría confirma la tendencia del verano: estas sandalias con plataforma y vinilo lo petan (y son de Bershka)

La actriz e influencer ha compartido recientemente en Instagram uno de sus looks ideales para verano con aire ibicenco, vestido blanco y unas sandalias que prometen agotarse pronto y que hemos fichado en Bershka por 35,99 euros. ¡Mira!

Las transparencias llevan tiempo haciéndose un hueco en el mundo de la moda y, este verano, regresan con fuerza en forma de sandalias con tiras de vinilo. Este tipo de calzado juega con el efecto "desnudo", simulando que los pies van al aire. Y lo hace en todas sus versiones: planas, con tacón y cuña.



Una de las primeras en confirmarlo ha sido Paula Echevarría, referente de estilo para mujeres de todas las edades. En uno de sus últimos looks compartidos en Instagram, la actriz e influencer apostó por un look ibicenco ideal para el verano, fresco y relajado, en el que el calzado se lleva parte del protagonismo: unas sandalias de Bershka con plataforma de yute y tiras de vinilo que estilizan, suman centímetros y no renuncian a la comodidad. ¡Te damos todos los detalles!

Las claves del look de Paula Echevarría

La actriz e influencer compartía recientemente en redes sociales su último look veraniego formado por: un vestido blanco ibicenco firmado por Virginia Vald, ondas naturales y complementos neutros. Pero lo que realmente nos llamó la atención fueron las sandalias de plataforma que eligió para completar su look estrella para verano.



¿El motivo? Las sandalias de tacón con plataforma de yute y tira transparente tipo vinilo, de Bershka, combinan dos de las grandes tendencias de 2025: el efecto "nude" en calzado y la estética natural mediterránea. ¿Su precio? Solo 35,99 € (Ref. 1728/560/087)

Pero, ¿qué tienen especial las sandalias de Bershka?

Las sandalias de Bershka no son solo bonitas: son cómodas. Incorporan la plantilla técnica STARFIT®, con espuma de poliuretano que brinda comodidad. El tacón mide 10 cm, pero la plataforma de 3,5 cm ayuda a que sean mucho más estables.



Además, el diseño transparente estiliza el pie y alarga visualmente la pierna, lo que las convierte en el calzado ideal para vestidos largos, cortos o monos fluidos, como el de Paula.