Paula Echevarría se adelanta al verano y triunfa con su look total black de Primark: fresquito y sienta bien a todas

En esta ocasión, la actriz e influencer de moda ha apostado por un look negro de lino de Primark que es perfecto para verano y sienta bien a todas: cómodo, no pasa de moda y muy favorecedor. ¿Lo vemos?

¡Ya es viernes y tenemos un look lleno de estilo! Paula Echevarría ha vuelto a captar la atención de todas con un look de Primark ideal para recibir el fin de semana con elegancia. Esta vez, la actriz e influencer ha elegido un conjunto total black de lino que es perfecto a todas las edades. ¡Te contamos todo!

El look de Paula que arrasará esta temporada de primaveras/verano

Tal y como hemos podido ver en la última publicación de la influencer, uno de los mayores protagonistas del look es una camisa de lino negra de la colección The Edit de Primark, con un diseño largo, anchito y cuello clásico. Confeccionada en 100 % lino, esta camisa no solo sienta bien a todas, sino que también es ideal para los días más calurosos de primavera. ¿Lo mejor? Está disponible por 26€, ¡corre a por ella! (Ref# 991129165804).



Además, los pantalones de lino a juego, también de The Edit, son ideales para completar el look y ayudan a crear un outfit coordinado superelegante. Los pantalones tienen un diseño compuesto por pinzas frontales, trabillas para el cinturón y cierre con botón. ¿Lo mejor? También han sido confeccionados 100 % en lino y son superfavorecedores. Su precio es de 26€. (Ref# 991129150804).



Y no solo eso sino que, además del color negro, también tienes disponible en conjunto 100% de lino en otros colores tendencia que no pasan de moda como el color crudo o el verde claro. Difícil elección, ¿verdad?

¿Cómo ha conseguido Paula darle un plus de estilo a este look?

Para completar el look y darle un plus de estilo, Paula ha optado por añadirle una serie de accesorios que marcan la diferencia. Así, la actriz e influencer ha completado su conjunto con:

Sandalias de tacón fino de Fetiche Suances, que ayudan a definir la silueta.

de Fetiche Suances, que ayudan a definir la silueta. Bolso de mano en tonos naturales de Silvia Tcherassi, que aporta un toque de elegancia al conjunto.

de Silvia Tcherassi, que aporta un toque de elegancia al conjunto. Gafas de sol Dior, un clásico infalible que brinda un extra de glamour sin esfuerzo.