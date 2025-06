Skechers agotará los náuticos cómodos y fresquitos que llevarán las pijitas en verano con jeans y camisa blanca oversize

Si quieres un zapato ideal para los días de verano que combine estilo y comodidad a partes iguales, Skechers tiene la solución: los náuticos On-the-GO Flex - Ashore en tono navy son todo lo que necesitas. ¡Mira, mira!

Si hay una fórmila de estilo que nunca falla, esa es, sin duda, la combinación de unos jeans y una camisa blanca oversize. Un look que grita elegancia effortless, y que funciona tanto para un día de oficina como para una comida en cualquier restaurante.



El secreto al fin y al cabo está en los detalles: combinar tus looks con accesorios elegantes y en tendencia, tejidos naturales y, por supuesto, acabar el look con un buen calzado es primordial. Ahí es donde entran en juego los náuticos de Skechers que las chicas más estilosas van a querer este verano. ¿Los vemos?

Los náuticos que las pijitas amarán este verano

Con su diseño tipo mocasín náutico y acabado jaspeado en azul marino, estos Skechers son la alternativa perfecta a las alpargatas de siempre. Te los imaginas fácilmente con jeans, una camisa oversize de lino y un moño relajado.



Pero, ¿qué tienen de especial?

Comodidad premium : plantilla Air-Cooled Goga Mat™ + amortiguación ligera ULTRA GO®.

: plantilla Air-Cooled Goga Mat™ + amortiguación ligera ULTRA GO®. Diseño lavable, vegano y versátil , perfecto para llevarlos allí donde quieras en tu día a día.

, perfecto para llevarlos allí donde quieras en tu día a día. Tacón mini (2,5 cm) que estiliza la figura sin renunciar al confort.

Disponibles en la web de Skechers por 70 euros. ¡Ideales!

Otros modelos que no te puedes perder

Además de los náuticos que te mostrábamos anteriormente, en Skechers encontrarás otros modelos llenos de estilo para crear looks elegantes este verano. Ejemplo de ello son los náuticos tipo mocasín en azul oscuro, que cuentan con una parte superior de lona y piel sintética, además de un sistema exclusivo Heel Pillow™, una plantilla Skechers Air-Cooled Memory Foam®, amortiguación ULTRA GO® y un panel moldeado para brindarte mayor comodidad. Este modelo está disponible por 85 euros.