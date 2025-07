Paula Echevarría ya lleva uno de los vestidos más buscados de la temporada (y fichamos 3 clones en H&M desde 34,99€)

Paula Echevarría es una de las influencers que mejor visten y siempre estamos al tanto de sus looks para fichar sus prendas. En este caso, nos ha sorprendido con un vestido blanco precioso, con un toque ibicenco y de tipo punto ponteille. Se ve tan cómodo y romántico que me parece un imprescindible para las noches de verano. Además, ¡hay clones low cost en H&M!

Si hay una prenda súper en tendencia y que no puede faltar en tu armario este verano, es un vestido blanco de punto. Esta temporada los hay preciosos y románticos, como los de punto ponteille, que no podrían ser más ideales.



En el caso de Paula Echevarría, siempre se suma a las últimas tendencias en moda y todo le sienta fenomenal. Por eso hemos fichado algunos clones que se parecen un montón y que están en H&M, a un precio de entrada que no está nada mal.



En su Instagram @pau_eche puedes ver el look:

Es un vestido precioso, blanco y de punto con mangas larguitas acampanadas y largo midi. Queda ligeramente holgadito y los botones del escote son preciosos. Si quieres conseguir un look similar, no te pierdas estos clones que hemos fichado en H&M, para todos los bolsillos.

Vestido playero en punto holgado por 34,99 €

Si quieres ir a la moda y conseguir un look tipo el de Paula, esta propuesta de H&M no está nada mal. Es un vestido de punto sencillo, tipo playero, al que le puedes sacar mucho partido dependiendo de cómo lo combines, ya sea para la playa, piscina o lo que surja. También lo hay en negro.



Destaca por su original escote en U, con secciones cut-out delante y tiras finas que se atan en la nuca. El bajo es recto y tiene una abertura en los laterales. Es muy original y fresquito.



La referencia es 1289172001 y su precio 34,99 euros.

Vestido en punto pointelle con espalda descubierta por 34,99 €

Si buscas un vestido del estilo pero que no sea tan transparente como el anterior, esta propuesta de H&M te va a enamorar. Se trata de un vestido blanco de punto pointelle, que a mí personalmente me parece muy romántico y precioso. No pasa de moda año tras año. Es un básico.



Se parece mucho al vestido de Paula por la manguita larga ligeramente acampanada y la altura midi. El tejido es suave, queda entallado y tiene un escote tipo barco muy elegante. La sorpresa la encontramos en la espalda, semidescubierta con botón arriba.



Es un vestido precioso. Encuéntralo por la referencia 1276244002 en H&M. Su precio 34,99 euros.

Vestido midi de punto pointelle por 99 €

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

Una de las propuestas más elegantes y premium la tenemos aquí. Es un vestido de punto pointelle, similar al anterior, pero un pelín más holgadito. El tejido es de algodón suave y parece que no se pega tanto al cuerpo, lo que personalmente me encanta.



El cuello es redondo, las mangas son larguitas y con puños acampanados y la espalda es escotada con cordones. Es un vestido muy romántico y bonito para el verano. Aparte de en blanco, también lo hay disponible en color verde.



Si te gusta, encuéntralo en la web de H&M por la referencia 1267681002. Cuesta 99 euros.



¿Cuál dirías que es tu vestido blanco favorito para este verano? ¡Vas a quererlos todos!