Si quieres unas alpargatas bonitas y baratas para este verano, vas a alucinar con la colección que tiene Stradivarius porque son una pasada de chulas. ¡Vas a querer comprártelas todas y sino verás!

Las alpargatas son uno de los calzados más cómodos del verano. A mí personalmente me encantan, porque me resultan muy ponibles, frescas y bonitas.



Son ideales cuando no quieres llevar ni deportivas ni sandalias. Con esta colección de alpargatas rebajadas de Stravarius seguro que no tardas en hacerte con unas, ¡descúbrela!

Alpargatas atadas cuadros

¡Qué monas, por favor! ¿Puede haber unas alpargatas más bonitas que estas a cuadros? La verdad es que son preciosas.



Sí es cierto que al ser rojas son un poco más limitadas que otros colores más básicos, pero si tienes varios tipos de calzado van fenomenal.



La altura es de 3,5 cm, que a mí me parece lo ideal. El precio es de 25,99 antes y 12,99 euros ahora. REF. 9123/370/020.

Alpargatas de crochet

Si buscas unas alpargatas básicas que peguen con todo, estas son perfectas. Es un modelo de crochet en beige que pegan con todo; vestidos blancos, vaqueros, etc.



En este caso, son más altas que las anteriores, con un total de 5 cm. La calidad se ve bastante buena.



Están súper rebajadas de 39,99 euros a 15,99 euros. REF. 9124/370/102.

Alpargata atada

Estas alpargatas de Stradivarius en beige también son un básico ideal para meter en tu maleta este verano.



Cierran mediante tiras atadas en el tobillo y resultan súper favorecedoras. La altura es de 4,5 cm.



La rebaja es de 29,99 euros a 15,99 euros. REF. 9800/470/102

Alpargatas atadas rayas

Estoy totalmente enamorada de estas alpargatas a rayas azules, ¡son preciosas!



Es un modelo que se ve súper favorecedor y que pega con todo, sobre todo para looks marineros. Resultan elegantes y se ven de buena calidad. La altura es de 3,5 cm.



Su precio no podría ser mejor. Quedan en 12,99 euros en rebajas. REF. 9122/370/202.

¿Cuáles son tus favoritas para llevar a tus escapadas de verano?