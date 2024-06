Si buscas vestidos holgados y cómodos para el verano, vas a alucinar con estos 5 vestidos que Women'Secret tiene en rebajas, ¡y todavía quedan tallas!

No es fácil encontrar el vestido perfecto. Ese vestido cómodo, flojito y que no se pega al cuerpo, pero que además es bonito.



Eso se acabó, amiga, porque Women'Secret ha adelantado sus rebajas este año y no ha dejado vestidos que son una pasada de chulos.



La mayoría están disponibles en un amplio abanico de tallas, desde la S hasta la XXL. Y a unos precios de infarto, desde 11,99 €. Además, si tienes alguna promo o descuento por ser socia, te van a quedar en mucho menos. ¡Descúbrelos!

Vestido tipo camisón con estampado y cinturón

Este vestido es precioso con todas las letras. Tiene un estampado súper favorecedor y sí, recuerda a un camisón de andar por casa, pero ahí está su versatilidad y su juego.



Además, gracias al detalle del cinturón marca la cintura y estliza, por lo que queda cómodo y holgado a la vez que marca figura. Lo puedes combinar con unas sandalias tipo pala y complementos oversize para un look de diez.



Encuéntralo con la referencia 4367474 y consíguelo por solo 11,99 €, con una rebaja del 70%. Nada mal sin duda.

Vestido camisón midi flores

Es imposible no enamorarse de este vestido camisón midi flores. A mí me parece una pasada de bonito.



El estampado es sencillo y favorecedor, perfecto para el diario y para llevar a la playa. Además, personalmente el detalle en malva me encanta, porque es un tono muy de tendencia.



La manga larga le aporta versatilidad, porque podrás sacarle mucho partido en esos días que no termina de salir el sol y que no hace tanta calor. Ideal para llevar los brazos más cubiertos e ir un poco más abrigada pero sin necesidad de llevar chaqueta. También para las salidas nocturnas.



En este caso, el vestido puede ser tuyo por 13,99 €. La referencia es 4367473.

Vestido largo cut out boho

Si te gustan lo vestidos boho tanto como a Sara Carbonero, entonces te vas a enamorar por completo del estampado de este vestido de Women'Secret. ¡No podría gustarnos más!



Es un vestido de buenísima calidad, con un diseño que se ajusta muy bien al cuerpo en la cintura y que resulta más holgado en las caderas, lo que hace que resulte comodísimo. Perfecto para cualquier edad.



Sus tonos favorecen un montón y es fácil de combinar con alpargatas o sandalias bajas. Un imprescindible para este verano, para el día o para la noche.



Si te encaja, puede ser tuyo por 19,99 €. La referencia es 5547389.

Vestido largo estampado multicolor fondo blanco

Este vestido es, sin duda, uno de los más bonitos de la colección de Women'Secret para este verano.



Por su diseño, me parece perfecto para mujeres de más de 50, porque es súper elegante, discreto y favorecedor. ¡Lo tiene todo para convertirse en tu favorito!



Al tener mangas largas es ideal para lucir en esos días que no hace tanto calor o tambien en las noches de verano, para que no tengas que llevar chaqueta si hace fresquito. Y todo hay que decirlo, nos protege de las temidas alas de murciélago.



La única pega es que este modelo no esta rebajado (al menos no por ahora). Su precio es de 49,99 €. Aún así, creo que sigue valiendo la pena porque es monísimo. Encuéntralo con la referencia 5547382.

Vestido bambula estampado boho

Si buscas un vestido largo, fresquito y alegre, este modelo de la colección de Women'Secret es perfecto.



Tiene un diseño clásico de tirantes con estampado de flores, que hace que sea divertido para lucir en las tardes de verano o para llevar a la playa. Además, el tono resulta favorecedor, porque sube el guapo y te verás radiante.



Por su tejido de viscosa resulta muy cómodo y además no arruga, por lo que es perfecto para llevar en la maleta de vacaciones.



Está rebajado a mitad de precio y cuesta ahora 19,99 €. La referencia es 4477735.

NEWS

LETTER

email Actualidad, tendencias, ocio...¡Y mucho más te espera! ¿Te unes?

¿Cuál es tu favorito?